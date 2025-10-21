高捷、聯邦銀、中鋼基金會攜手 「蜜柑」帶隊偏鄉校園聊綠色運具

高雄捷運蜜柑站長今領軍前往高雄六龜龍興國小，跟學生們分享綠色運輸與生活減碳。（高捷提供）

高雄捷運蜜柑站長今領軍前往高雄六龜龍興國小，跟學生們分享綠色運輸與生活減碳，以輕鬆、趣味方式，引導孩子碰觸環境永續的概念。

高雄捷運公司說明，近幾年持續推動「前進偏鄉公益宣講」行動列車，今再度攜手中鋼集團教育基金會與聯邦銀行，一同深入位於群山環抱的六龜區龍興國小，展開以「綠色運輸與生活減碳」為主題的校園宣講。

這次活動延續「科普教育列車公益宣講」理念，由中鋼集團教育基金會率先登場，帶來生動的「生活減碳王」課程，以生活中可實踐的循環經濟行動為主軸，透過趣味教具與互動問答，引導學童從日常習慣中理解減碳的重要性。

接續由高捷宣傳大使登場，安排「綠色運輸小學堂」，以簡潔活潑方式介紹捷運與輕軌運作、乘車禮節與安全宣導，讓偏鄉孩子們也能體驗都市綠色運具的魅力。

高捷親善大使「蜜柑站長」壓軸現身時，全場爆出歡呼，孩子們開心地圍上前與蜜柑擊掌、合照，笑聲在校園間迴盪，也為這趟綠色教育之旅增添滿滿溫暖與活力。

高捷表示，作為南台灣綠色運輸的推動者，深信環保教育應從小扎根，特別是讓偏鄉學童能夠親身接觸環境永續的概念。

這次與中鋼集團教育基金會、聯邦銀行的跨界合作，不僅將ESG理念帶進山林校園，更希望讓綠色運輸的種子在六龜的青山間生根、在孩子心中發芽。

高捷宣傳大使跟山區學童介紹輕軌跟捷運。（高捷提供）

高捷攜手中鋼集團教育基金會與聯邦銀行，到六龜區龍興國小展開以「綠色運輸與生活減碳」為主題的校園宣講。（高捷提供）

