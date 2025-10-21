為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高市公園處人力僅約台北一成多 鄭孟洳建議推企業參與、市民共管

    2025/10/21 18:46 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員鄭孟洳提醒市府注意公園處人力不足問題。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員鄭孟洳提醒市府注意公園處人力不足問題。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員鄭孟洳今在工務部門質詢時指出，自公園處成立以來，1999通報案件年年攀升、派工量長居全市前三，但全處人力卻不到百人，等於一人要維護16.5座標準足球場的綠地，且公園綠地還在持續增加中，她警告高雄公園維護量能已亮紅燈！

    平均每人負責約16.5座足球場面積

    鄭孟洳說，高雄目前共有846處公園綠地，加上果嶺自然公園，總面積達1126公頃，但公園處在職人數僅95人，平均每人要負責維護11.85公頃、約16.5座足球場，對比台北市公園路燈工程管理處827人的人力規模，高雄僅約台北的一成多，顯示人力長期不足。

    公園維護經費雖然從前年的3.4億元逐年成長到明年的6.3億元，但隨著公園陸續闢建，支出仍追不上成長速度，應積極開源；目前全市公園民間認養率不到5％，95％公園仍須由市府維護，不是長久之計。

    鄭孟洳建議市府應雙管齊下，建立企業參與機制，可考慮修法納入建商維護條款，若建案因鄰近公園綠地而受惠，就應同步承擔維護責任，研擬在都市計畫審議階段，將周邊公園維護納為義務；或設計誘因制度，讓建商或企業認養公園可取得ESG指標、稅務減免或容積獎勵。

    她同時提出「市民共管、公園共享」的構想，建議市府檢討公園委託經營及認養辦法，對非法人團體、社區設計更彈性化、簡化的程序，讓居民能實際參與維護。

    同時可比照路燈認養，建立小額捐助平台，並結合環保局「以功代金」方案，鼓勵民眾將原本用於購買紙錢的經費，改捐作環保或公園維護，以行善代替焚燒紙錢，讓城市更乾淨。

    高市府開放果嶺公園後引起好評，卻也讓人擔心公園處人力不足。（公園處提供）

    高市府開放果嶺公園後引起好評，卻也讓人擔心公園處人力不足。（公園處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播