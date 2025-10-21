雨區逐漸南移！ 氣象署估週末雨勢才趨緩

未來環境示意圖。（氣象署提供）

受到東北季風、「風神」颱風外圍環流和低壓帶多重因素影響，北部和東北部地區會持續大雨！中央氣象署預報，今天晚間起宜蘭、北花蓮地區降雨會逐漸增強，這波雨勢預計到本週五晚上或週六白天才會逐漸趨緩。

中央氣象署從昨天開始啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，氣象署預報員官欣平表示，這兩天降雨以迎風面地區最顯著，從桃園以北到宜蘭為主，其中以台北市山區擎天崗近2天累積雨量近900毫米最顯著，未來大台北山區、宜蘭山區降雨量更可達1100毫米以上。

截至今天傍晚17時10分，各地降雨量前三名都在台北市，第一名為溪山里的456.0毫米、第二名為擎天崗的445.5毫米、第三名為鞍部的406.0毫米。官欣平表示，今天持續受颱風外圍環流及東北季風雙重影響，水氣多且持續移入，基隆北海岸、新北市東側、大台北山區及宜蘭山區應防範長時間強降雨。

官欣平表示，雖然「風神」颱風遠離台灣了，但是在台灣東北方海面有一個很小的低壓環流，它帶來海面上暖濕水氣並和東北季風冷空氣交會，「今、明兩天是降雨最顯著的兩天」，而持續降雨會一直到本週五、週六（24、25日）。

「未來一天大台北仍會有超大豪雨、豪雨等級的降雨」，官欣平表示，大豪雨區域包含雙北山區、宜蘭山區；另外，桃竹山區也會有持續性降雨，預估雨量約150至300毫米。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來12小時定量降水預報。（氣象署提供）

注意風浪大。（氣象署提供）

今天、明天都是低氣壓和東北季風影響北東降雨。（氣象署提供）

