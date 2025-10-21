毛小孩添新樂園 台南寵物友善公園明年再+5

台南市現有包括永康西灣里等5座寵物友善公園，除了11月有3座陸續啟用外，明年預計再新建5座。（記者劉婉君攝）

台南市打造寵物友善公園，今年11月將有3座陸續啟用，累計全市將有8座寵物公園，台南市政府今（21）日宣布，明年還會再新建5座，讓南市的毛小孩有更多放電的地方。

台南市動物防疫保護處表示，目前全市已有安平寵物運動公園、新營寵物運動公園、永康西灣里寵物友善公園、東區竹篙厝寵物友善公園、南區明和寵物友善公園等5處，11月預計再加入包括關廟區大潭埤旺萊公園、北區長興生態公園及安南區東和里公園等3座寵物友善公園，希望讓台南成為寵物友善的指標城市。

請繼續往下閱讀...

另外，南市明年預計將再投入1300萬元，新建5座寵物友善公園，分別位於新市區公滯11、南區公兒S57公園、東區大智里寵愛公園、南區S34公園、東區崇賢公61。

動保處指出，寵物友善公園除了提供飼主及毛孩獨立放風玩耍專區，也提高民眾運動及小朋友玩樂的安全性。呼籲飼主攜帶犬隻外出時應善盡管理責任，進出公園遛狗時繫妥牽繩或有適當防護措施，並發揮公德心主動撿拾自家愛犬排遺。

動物收容方面，學甲多功能教育園區可望於明年完成，提供流浪犬隻更好的安身場域。

