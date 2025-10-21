屏東推動農村再生計畫 促青年返鄉創業 2社區理事長經驗談

屏東縣農村再生總體計畫研討活動，多個社區齊聚研議如何幫助農村升級。（記者葉永騫攝）

屏東縣政府今天舉辦農村再生總體計畫研討，縣長周春米表示，把社區的構想轉化成可以落地的政策與行動，讓農村能夠青年創業、長照服務或產業升級，會中特別邀請獲第四屆農村領航獎的內埔鄉東片社區黃日禓理事長與內埔鄉隘寮社區潘玉燕理事長，分享「金牌農村」與「社區行動實踐」的亮眼成績，讓屏東農村再升級。

縣長周春米表示，農業部農村及水土保持署為因應全球氣候環境變遷進行國土計畫，今年啟動農村再生總體計畫修訂，全國只有宜蘭、南投、嘉義、屏東4個縣市獲核定執行，也就是讓農村升級；屏東每個社區有每個社區的特色，有的是黃荊、蘿蔔、紅龍果等不同的產品，未來農村要往哪裡走，屏東廣邀地方基層表達意見，未來將整合交通、旅遊、產業、文化、環境等相關資源，把社區的構想轉化成可以落地的政策與行動，無論是青年創業、農村旅遊、長照服務或產業升級，具體提出農村再生計畫，爭取中央更多的資源。

周春米指出，今年水保署給屏東縣8000萬元，希望大家好好利用，有得獎的社區大家可以學習，大家相互交換意見，讓屏東農業再升級，讓農村可以共學、社區共同發揮創意，青年可以回鄉共榮，這次更邀請內埔鄉東片社區黃日禓理事長，與內埔鄉隘寮社區潘玉燕理事長分享「金牌農村」與「社區行動實踐」的亮眼成績，以及社區經營實務經驗與在地故事，如何來展現屏東農村的韌性與創新精神。

獲第四屆農村領航獎的內埔鄉隘寮社區，展現自己的特色成為金牌社區。（記者葉永騫攝）

