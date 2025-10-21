竹北混種比特犬咬傷女模愛犬 竹縣動保所開罰飼主8.6萬元、犬隻終身列管

這隻至少12歲的混種彼特犬因為咬傷其他人的寵物狗，飼主被新竹縣動保所開罰8萬6000元，牠也被終身列管。（擷取自新竹縣府官網）

日前發生在竹北的比特犬咬傷阿拉斯加雪橇犬事件，新竹縣動物保護防疫所到邱姓飼主家中，用農業部辨識系統確認肇事犬是混種「比特犬」無誤，因未植入晶片、沒有辦理寵物登記和絕育，依法對邱男併處8萬6000元罰鍰，並終身列管該比特犬，另將持續追查飼主應盡的責任，監督飼主確實加強該犬防護和防逃措施。

新竹縣動保所表示，邱男說，狗是他12年前撿到的，根本不知道牠就是比特犬。犬咬事件發生前因地震搖晃，使得犬籠門框鬆動無法緊閉，才會造成牠逃脫單獨在外遊蕩，事發後已把鐵門修好，現場也配合動保檢查員完成晶片施打、寵物登記等作業。

動保所表示，比特犬是農業部公告指定禁止飼養的犬隻，飼主必須在2013年2月底前完成登記備查，出入公共場所應依法讓牠配戴透氣散熱的防護口罩，並由成年人伴同、以不超過1.5公尺之繩或鍊牽引才行。

動保所表示，邱男的比特犬經獸醫師現場判斷應屬混種比特犬，但已有攻擊事實，將牠登記為比特犬並終身列管。全案依違反動物保護法：飼養比特犬未登記報備、比特犬無防護獨自出入公共場所或公眾得出入之場所、疏縱犬隻使其他動物遭受傷害，分別開罰5萬3000元、3萬元、3000元，併處行政罰鍰8萬6000元。

後續該所會持續追蹤邱男家中的寵物防逃措施、寵物絕育等應盡責任，若再次發生犬隻疏縱、危害他人生命、身體、自由或財產，將可能同時面臨雙倍罰鍰及犬隻沒入的裁處。

