新北山區7校提早放學 課後照顧暫停

福連國小因學校所在位置風勢海浪較大，夜光天使班提前放學，確保學生安全。（教育局提供）

受東北季風及颱風外圍環流影響，新北市今（21）日間歇性豪雨不斷，山區雨勢尤為明顯。教育局啟動防災應變機制，針對雨勢較大的瑞芳、雙溪、平溪及貢寮等區學校，已請督學協助提醒學校落實放學動線安全檢查。其中十分國小、平溪國中、平溪國小和菁桐國小，及貢寮實中、貢寮國小、福連國小提前放學或暫停課後班。將持續以「學生安全第一」為原則，必要時採線上學習或彈性請假辦理。

教育局指出，針對瑞芳、雙溪、平溪及貢寮等雨勢較大地區，已請督學協助提醒各校落實放學動線安全檢查，並視當地情況調整課後輔導、天使班及夜光照顧服務。其中瑞芳區與雙溪區下午及晚間課程皆照常進行。

平溪區部分，十分國小因十分里及南山里發布紅色警戒，為確保師生安全，下午3時40分提前放學；平溪國中則於下午4時20分讓本地生放學，住宿生留校由學校統一管理；平溪國小與菁桐國小因風雨未歇，課後班及夜光照顧服務暫停，並由校方安排校車協助學生返家。貢寮區方面，貢寮實中暫停第8、9節課及九年級晚自習；貢寮國小夜光天使班提早於下午5時30分放學，福連國小則提前至下午5時放學。

教育局提醒，各校應即時掌握各里防災警戒資訊，透過家長群組及校園通訊系統通知放學與接送安排，同時加強門窗檢查、排水清疏與坡地巡查等防護措施，滾動檢視防災應變作為。另外，近期天候仍不穩定，如因天候或交通影響學生無法到校，經導師及學校確認後，不列入缺課紀錄，可採線上學習或彈性請假方式辦理，保障學習不中斷，安全優先。

十分國小因在地里別發布紅色警戒，故提前於下午3點40分放學。（教育局提供）

貢寮國小夜光天使班學生安靜閱讀，等待家長接送。（教育局提供）

因應豪雨新北持續防災應變，山區學校提早放學 ，課後照顧暫停 ，守護學童安全。（教育局提供）

