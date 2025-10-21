為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北山區7校提早放學 課後照顧暫停

    2025/10/21 17:14 記者羅國嘉／新北報導
    福連國小因學校所在位置風勢海浪較大，夜光天使班提前放學，確保學生安全。（教育局提供）

    福連國小因學校所在位置風勢海浪較大，夜光天使班提前放學，確保學生安全。（教育局提供）

    受東北季風及颱風外圍環流影響，新北市今（21）日間歇性豪雨不斷，山區雨勢尤為明顯。教育局啟動防災應變機制，針對雨勢較大的瑞芳、雙溪、平溪及貢寮等區學校，已請督學協助提醒學校落實放學動線安全檢查。其中十分國小、平溪國中、平溪國小和菁桐國小，及貢寮實中、貢寮國小、福連國小提前放學或暫停課後班。將持續以「學生安全第一」為原則，必要時採線上學習或彈性請假辦理。

    教育局指出，針對瑞芳、雙溪、平溪及貢寮等雨勢較大地區，已請督學協助提醒各校落實放學動線安全檢查，並視當地情況調整課後輔導、天使班及夜光照顧服務。其中瑞芳區與雙溪區下午及晚間課程皆照常進行。

    平溪區部分，十分國小因十分里及南山里發布紅色警戒，為確保師生安全，下午3時40分提前放學；平溪國中則於下午4時20分讓本地生放學，住宿生留校由學校統一管理；平溪國小與菁桐國小因風雨未歇，課後班及夜光照顧服務暫停，並由校方安排校車協助學生返家。貢寮區方面，貢寮實中暫停第8、9節課及九年級晚自習；貢寮國小夜光天使班提早於下午5時30分放學，福連國小則提前至下午5時放學。

    教育局提醒，各校應即時掌握各里防災警戒資訊，透過家長群組及校園通訊系統通知放學與接送安排，同時加強門窗檢查、排水清疏與坡地巡查等防護措施，滾動檢視防災應變作為。另外，近期天候仍不穩定，如因天候或交通影響學生無法到校，經導師及學校確認後，不列入缺課紀錄，可採線上學習或彈性請假方式辦理，保障學習不中斷，安全優先。

    十分國小因在地里別發布紅色警戒，故提前於下午3點40分放學。（教育局提供）

    十分國小因在地里別發布紅色警戒，故提前於下午3點40分放學。（教育局提供）

    貢寮國小夜光天使班學生安靜閱讀，等待家長接送。（教育局提供）

    貢寮國小夜光天使班學生安靜閱讀，等待家長接送。（教育局提供）

    因應豪雨新北持續防災應變，山區學校提早放學 ，課後照顧暫停 ，守護學童安全。（教育局提供）

    因應豪雨新北持續防災應變，山區學校提早放學 ，課後照顧暫停 ，守護學童安全。（教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播