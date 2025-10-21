穿梭古今大南門 台南「屭遊南門」城垣體驗10/24登場 帶遊甕城實境解謎

台南「屭遊南門」城垣文化體驗展10/24登場。（中西區公所提供）

中西區公所「屭（音同細）遊南門」城垣文化體驗展暨中西區社造聯合成果發表會，24日將在大南門登場，完成闖關有機會帶回價值6萬元「大南門茄苳入石柳」木雕藝品，「城垣尋憶」手機實境解謎遊戲同步登場！

市長黃偉哲表示，大南門是目前全台唯一保有「甕城」形制的古城門，更是台南文化深厚底蘊的象徵。此次以遊戲化的互動展覽，及手機實境解謎遊戲方式，引領民眾重新認識城垣文化記憶，展現社造年輕化與數位轉譯的創新活力。

中西區長蔡佳甫表示，「屭遊南門」城垣文化體驗展是今年獲文化局「台南市城垣文化補助徵選計畫」補助活動，以現代遊戲化概念規劃大南門甕城、台灣府鑄錢局、贔（音同必）屭三遷、大南門碑林等四大主題展覽與闖關體驗。

另邀27位民眾共創「城垣尋憶」手機實境解謎遊戲，24日將首次發表，提供限量遊戲地圖150份，邀請民眾玩家跟著遊戲主角少年城玄一起解謎尋找城垣記憶。也感謝藝師劉進文贊助「大南門茄苳入石柳」作品，連結傳統工藝與城垣記憶。

此外，現場將集結中西區社造單位及南臺科大、臺南大學USR計畫的動靜態成果展示，包含西賢社區木刻粿模（人間國寶陳啓村教學）、普濟文史研究協會布袋戲操偶體驗、赤嵌朋派商圈刺繡皮雕及綠色遊程手冊、赤嵌社區絹印門聯及台南企業文化藝術基金會SDGs海報等，並邀請忠義、進學、永福國小學童、溫陵社區長輩、佳立舞苑及南島大溪地舞團輪番上台演出，展現世代共創的社造活力。

台南「屭遊南門」城垣文化體驗展10/24登場。（中西區公所提供）

