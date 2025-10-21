竹縣秀巒國小旁再出現崩塌 考慮讓師生改到田埔分校上課

秀巒國小旁、白石溪上方的崩塌地今天出現細流，縣府教育局為保護該校師生，原則上未來幾天將讓該校改到田埔分校上課。（竹縣府教育局提供）

新竹縣秀巒國小多年來因為一旁白石溪上方的崩塌地飽受安全威脅，沒想到近日的雨勢使得這處崩塌地又出現細流，縣府教育局長楊郡慈說，今天校方雖因停班停課安全無虞，但考慮潛在的崩塌危險，未來幾天就算預估降雨量沒有達到停班停課的標準，他們仍會把秀巒國小師生改到田埔分校上課。

新竹縣長楊文科今天下午3點在縣府消防局召開前述土石流災害應變會議，了解相關局處目前防災的執行狀況。

民政處長陳建淳說，因天候近2、3天仍呈不穩定狀態，所以仍將持續做預防性撤離動作。

社會處副處長許瑜庭說，尖石鄉秀巒村昨晚被撤離的28名鄉親中，12人原本在收容所安置，因為下午雨停了而有人回去部落，他們將請公所繼續追蹤，需要的物資都已準備好了。

衛生局長殷東成說，該局列管的高風險弱勢病弱者在秀巒1鄰、2鄰、以及4鄰各有1人，2名各自下山依親的是1名孕婦和洗腎腎友，至於上田埔部落的長照患者，經連絡救護車，將安置到湖口的護理之家去。

教育局長楊郡慈則說，秀巒國小本身就在黃色警戒區內，今天觀察到附近的白石溪上方的崩塌地有細流出現，仍具潛在的風險，因此未來幾天就算預估降雨量沒有達到停班停課的標準，他們仍會把秀巒國小師生轉移到田埔分校上課。

楊文科指示大家不可輕忽這次颱風外圍環流帶入的雨量，為防邊坡崩塌，請工務處加強相關查核，環保局則督導各公所清潔隊，在安全無虞下儘速清除倒塌路樹或其他障礙物，以免影響交通。

秀巒國小旁的崩塌地又出現細流，泰山壓頂的危險又再次對該校師生造成威脅。（竹縣府教育局提供）

新竹縣政府今天下午召開土石流災害應變會議，會議中教育局長楊郡慈提出秀巒國小泰山壓頂的危機。（記者黃美珠攝）

