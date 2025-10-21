為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    明天也放假？1縣市率先宣布 10/22停班停課一次看！

    2025/10/21 19:40 即時新聞／綜合報導
    受風神颱風外圍環流和東北季風共伴影響，北部、宜蘭多地發生劇烈降雨。（記者羅沛德攝）

    受風神颱風外圍環流和東北季風共伴影響，北部、宜蘭多地發生劇烈降雨。（記者羅沛德攝）

    受風神颱風外圍環流和東北季風共伴影響，北部、宜蘭多地發生劇烈降雨，中央氣象署昨（20日）啟動與颱風警報同等級的大規模或劇烈豪雨事件加強作業。根據氣象署今（21日）下午4點發布的風雨預報，明天（22日）台北市山區、新北市、桃園市、宜蘭縣達停班停課標準，實際是否採取停班課措施，由各地方政府決定；另外，花蓮馬太鞍溪、燕子口堰塞湖危機未解，是否放假也有待公布，本報整理相關資訊一覽，讓讀者快速掌握。

    台北市

    尚未宣布。

    新北市

    尚未宣布。

    基隆市

    未達停班停課標準。

    桃園市

    尚未宣布。

    新竹市

    未達停班課標準。

    新竹縣

    正常上班、上課

    苗栗縣

    未達停班課標準。

    台中市

    未達停班課標準。

    南投縣

    未達停班課標準。

    彰化縣

    未達停班課標準。

    雲林縣

    未達停班課標準。

    嘉義縣

    未達停班課標準。

    嘉義市

    未達停班課標準。

    台南市

    未達停班課標準。

    高雄市

    未達停班課標準。

    屏東縣

    未達停班課標準。

    宜蘭縣

    尚未宣布。

    花蓮縣

    尚未宣布。

    台東縣

    未達停班課標準。

    澎湖縣

    未達停班課標準。

    金門縣

    未達停班課標準。

    連江縣

    未達停班課標準。

    詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播