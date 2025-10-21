明天也放假？1縣市率先宣布 10/22停班停課一次看！

受風神颱風外圍環流和東北季風共伴影響，北部、宜蘭多地發生劇烈降雨。（記者羅沛德攝）

受風神颱風外圍環流和東北季風共伴影響，北部、宜蘭多地發生劇烈降雨，中央氣象署昨（20日）啟動與颱風警報同等級的大規模或劇烈豪雨事件加強作業。根據氣象署今（21日）下午4點發布的風雨預報，明天（22日）台北市山區、新北市、桃園市、宜蘭縣達停班停課標準，實際是否採取停班課措施，由各地方政府決定；另外，花蓮馬太鞍溪、燕子口堰塞湖危機未解，是否放假也有待公布，本報整理相關資訊一覽，讓讀者快速掌握。

台北市

尚未宣布。

新北市

尚未宣布。

基隆市

未達停班停課標準。

桃園市

尚未宣布。

新竹市

未達停班課標準。

新竹縣

正常上班、上課

苗栗縣

未達停班課標準。

台中市

未達停班課標準。

南投縣

未達停班課標準。

彰化縣

未達停班課標準。

雲林縣

未達停班課標準。

嘉義縣

未達停班課標準。

嘉義市

未達停班課標準。

台南市

未達停班課標準。

高雄市

未達停班課標準。

屏東縣

未達停班課標準。

宜蘭縣

尚未宣布。

花蓮縣

尚未宣布。

台東縣

未達停班課標準。

澎湖縣

未達停班課標準。

金門縣

未達停班課標準。

連江縣

未達停班課標準。

詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

