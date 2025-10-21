為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    婚姻是愛情的墳墓？北市中正區戶政所 結婚背板像靈堂

    2025/10/21 16:48 記者蔡愷恆／台北報導
    洪婉臻表示，中正區民眾向她反應，南門市場樓上的區公所結婚看板很醜，有假花、樹果跟罐頭，有種靈堂既視感。（翻攝自中正區戶政事務所官網）

    洪婉臻表示，中正區民眾向她反應，南門市場樓上的區公所結婚看板很醜，有假花、樹果跟罐頭，有種靈堂既視感。（翻攝自中正區戶政事務所官網）

    台北市議員洪婉臻今（21日）質詢民政部門，展示1張罐頭塔、花籃的照片，請現場官員、議員猜照片地點為何。台北市府秘書長李泰興認為是商店，而同組質詢議員張文潔則認為，又有鮮花、又有樹果，看起來像是告別式現場。民政局長陳永德說，好似葬儀社的花店。最終，洪婉臻公布拍攝地點為北市中正區戶政事務所，引起全場一陣爆笑。陳永德回覆，有編列預算，改善戶政事務所的結婚背板設計。

    洪婉臻提到，藝人Lulu跟陳漢典昨日在台北結婚，婚姻對民眾來說是人生大事，拍照留念的結婚背板也很重要，市府應該更細心一點，因此應該正視民眾指教台北市審美觀低落問題。洪婉臻表示，中正區民眾向她反映，南門市場樓上的區公所結婚看板很醜，有假花、樹果跟罐頭，有種靈堂既視感。

    洪婉臻說，不過信義區以及士林區看板則設計得很精緻，獲得民眾稱讚。她建議可以增設建議回饋區，也參考其他縣市背板。陳永德回覆，今年有編列350萬預算作為各區結婚背板的預算。

    陳永德回覆，今年有編列350萬預算作為各區結婚背板的預算。（翻攝自台北市議會）

    陳永德回覆，今年有編列350萬預算作為各區結婚背板的預算。（翻攝自台北市議會）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播