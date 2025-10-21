婚姻是愛情的墳墓？北市中正區戶政所 結婚背板像靈堂

洪婉臻表示，中正區民眾向她反應，南門市場樓上的區公所結婚看板很醜，有假花、樹果跟罐頭，有種靈堂既視感。（翻攝自中正區戶政事務所官網）

台北市議員洪婉臻今（21日）質詢民政部門，展示1張罐頭塔、花籃的照片，請現場官員、議員猜照片地點為何。台北市府秘書長李泰興認為是商店，而同組質詢議員張文潔則認為，又有鮮花、又有樹果，看起來像是告別式現場。民政局長陳永德說，好似葬儀社的花店。最終，洪婉臻公布拍攝地點為北市中正區戶政事務所，引起全場一陣爆笑。陳永德回覆，有編列預算，改善戶政事務所的結婚背板設計。

洪婉臻提到，藝人Lulu跟陳漢典昨日在台北結婚，婚姻對民眾來說是人生大事，拍照留念的結婚背板也很重要，市府應該更細心一點，因此應該正視民眾指教台北市審美觀低落問題。洪婉臻表示，中正區民眾向她反映，南門市場樓上的區公所結婚看板很醜，有假花、樹果跟罐頭，有種靈堂既視感。

洪婉臻說，不過信義區以及士林區看板則設計得很精緻，獲得民眾稱讚。她建議可以增設建議回饋區，也參考其他縣市背板。陳永德回覆，今年有編列350萬預算作為各區結婚背板的預算。

