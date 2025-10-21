桃園連日豪大雨 龜山善捷段社宅工地局部崩塌

龜山善捷段社會住宅基地正在進行地下室開挖，受到連日豪大雨影響，21日上午基地南側發生局部崩塌，住宅處緊急派員覆蓋帆布避免滲水。（都發局提供）

桃園市龜山善捷段社會住宅工程施工中，目前正在進行地下室開挖，受到連日豪大雨影響，今（21）日上午基地南側發生局部崩塌，桃市府住宅發展處緊急派員覆蓋帆布，避免滲水過高再發生狀況，周邊文青六路部分改道通行，住宅處表示，基地現場無人員受傷，也無立即公安危害，除了持續監控基地狀況，已立即要求現場停工。

龜山善捷段社宅位於文青六路旁，鄰近桃園機場捷運A7體育大學站，市府斥資25億5000餘萬元新建地上15層、地下2層建築，規劃336戶社宅，預計2027年10月完工，工程正在進行地下室開挖，風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，桃園市連日出現豪大雨，善捷段社宅基地今傳出局部崩塌，由於基地鄰近文青水園水資源回收中心、A7社宅，周邊也有社區及建案，居民憂心會否影響鄰近建案安全。

請繼續往下閱讀...

住宅處表示，善捷段社宅工程正在進行地下室開挖，大底已經完成，今日上午發現基地南側發生局部坍塌，崩塌面積約30多坪，第一時間派員赴現場進行處理，目前已先覆蓋帆布避免滲水過高，並指派人員警示，文青六路部分改道通行，經會同技師勘查初判是因大雨造成臨地積水含水量過高，導致表土上方土壓力過大造成崩塌，基地現場無人員受傷，亦無立即公安危害。

住宅處表示，將持續監控基地狀況及雨勢影響，確保人員、鄰房安全，同時降低機具、鄰地及公共設施的損害，建築管理處也已要求現場停工，將請工地完成改善並提出復工計畫，才會同意復工。

龜山善捷段社會住宅基地正在進行地下室開挖，受到連日豪大雨影響，21日上午基地南側發生局部崩塌。（都發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法