內政部長劉世芳視訊新竹縣長楊文科 掌握竹縣防災整備

內政部長劉世芳今天下午透過視訊仔了解新竹縣疏散撤離工作及其他防災整備。（記者黃美珠攝）

受風神颱風外圍環流影響，新竹縣被列為全台7個易生崩塌風險的縣市，今天下午雨勢雖停歇，但新竹縣長楊文科依舊於下午3點召開土石流災害2級應變會議，同步與內政部長劉世芳視訊，報告說明新竹縣目前防災整備和實際執行疏散撤離狀況，也與台北、新北、宜蘭、花蓮一起隔空開會商討，了解各縣市目前防災推動的問題。

內政部長劉世芳首先詢問新竹縣長楊文科，新竹縣針對這次疏散撤離或其他地方是否有需要中央協助？另也關切縣內是否有大規模土石崩塌災害發生？是否會影響交通？

楊文科詳細報告新竹縣目前已執行的相關撤離作業後說，縣內共有3條土石流潛勢溪流，1條大規模崩塌潛勢區，縣府仍保持2級緊急應變中心開設，且持續注意中央相關通報，並掌控尖石的情況。拜雨停之賜，並無大規模崩塌災情傳出，不影響交通。

劉世芳說，從中央氣象署的報告看，這波豪大雨將持續2到3天，新竹縣山區可能局部雨量會比較大，請縣府團隊持續監控，如果有收容安置或疏散撤離需要生活物資，請縣府相關單位協助幫忙，畢竟這波撤離可能要持續2天以上，還要注意學校上班上課的問題，縣府隨時可以和中央疏散撤離和安置組聯繫所需。

