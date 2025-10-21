反對台南永康二王基督教墓園納入重劃 墓主家屬舉牌抗議

財團法人台灣台南基督教聯合服務會、聯合二王基督教墓園自救會與部分墓主家屬，舉牌抗議，反對永康二王市地重劃區將二王基督教墓園納入重劃範圍。（記者劉婉君攝）

反對台南永康二王基督教墓園納入重劃，墓主家屬今（21）日聚集在土地所有權人說明會場前，舉牌抗議，要求市府「勿當文化刨墳兇手」。

台南市地政局今日下午在永康區中華里活動中心，舉辦永康二王市地重劃區土地所有權人說明會，財團法人台灣台南基督教聯合服務會、聯合二王基督教墓園自救會與部分墓主家屬，到場舉牌抗議，並在場外以祈禱與詩歌頌讚方式，表達堅決反對納入重劃的立場。

服務會董事長方永健牧師表示，二王基督教墓園是在1971年時，由台南地區14間教會共同出資購置的私人墓地，半世紀來埋葬千餘位基督徒，包括許多基督教界重要牧長與外國宣教士。市府的重劃程序自始便排除上千戶土地關係人參與，目前服務會已針對市府重劃公告，依法提出訴願之行政救濟，未來也不排除採取行政訴訟，甚至向憲法法庭提請違憲審查，堅決反對市府違憲違法恣意侵害人民私有財產。

前立委也是墓主家屬的自救會顧問陳以信說，市府將私有二王基督教墓園納入重劃的過程，是標準「以官逼民、強搶民土」的作為，文化局曾將該墓園列冊追蹤，卻又在2個月內迅速解除，質疑市府為求都市開發而犧牲文化資產，要求停止刨墳。

