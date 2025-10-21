紀念珍古德辭世 科博館辦微型展揭30年互動及珍貴藏品

國立自然科學博物館推出紀念珍古德微型展。（科博館提供）

將一生奉獻給自然保育與黑猩猩研究的英國靈長類行為學家珍古德，今年10月1日辭世，享壽91歲。國立自然科學博物館指出，30年來多次與珍古德接觸互動，即日起推出紀念微型展《珍與科博：珍古德與科博館的珍貴情緣》，邀請觀眾一同回顧珍古德生態保育精神及與科博館跨越30年的深厚情誼。

科博館館長黃文山指出，珍古德以超過60年的田野研究，揭示黑猩猩與人類在情感、智慧與社會行為上的相似性，以其生命實踐的研究歷程和人道關懷信念，啟發全球無數人投身保育工作。

科博館指出，1996年珍古德首次抵台即造訪科博館，當年她親自出席呈現她在非洲岡貝森林與黑猩猩共度珍貴畫面的「珍愛黑猩猩60年－黑猩猩媽媽Jane Goodall攝影展」開幕；1999年她再度造訪科博館，參與「珍愛自然－國際生態攝影展」，持續以影像與故事喚起大眾對自然保育的重視。

科博館指出，為紀念珍古德規劃紀念微型展，重現上述兩檔攝影展的經典展件，包括珍古德與麥可諾基包爾合作的攝影作品、手寫筆記影本、田野影像資料及黑猩猩製作的工具及手繪畫作等，展現珍古德多年田野研究的細膩觀察與深厚情感，感受她以行動實踐生態保育、推動人與自然和諧共生的精神。

黃文山說，盼藉由展出讓大眾回顧她的科學貢獻，並思索人類如何以更謙卑的姿態與自然共處。

科博館另指出，此次紀念微型展也呼應珍古德推動環保減碳與資源永續理念，以「環境友善」為原則，盡量沿用既有展材及可重複使用資源，減少新製與廢棄物產生，以實際行動延續她以自然為本的精神。

國立自然科學博物館重現珍古德生態攝影展等作品，延續珍古德行動實踐生態保育精神。（科博館提供）

