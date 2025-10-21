土石流紅色警戒增至30條 農村水保署：入夜後可能再擴大

農村水保署發布最新土石流警戒預報，土石流紅色警戒增加到30條。（記者楊媛婷翻攝）

大雨持續不歇，農業部農村水保署今（21日）發布最新土石流與大規模崩塌警戒預報，土石流紅色警戒由22條增加到30條，主要分布在台北士林、宜蘭南澳鄉與蘇澳鎮、新北的新店與三芝、深坑、雙溪、汐止、平溪等3縣市8鄉鎮區19村里，農村水保署表示，入夜後，紅色警戒範圍可能會再擴大。

自昨天開始，北台灣雨勢未歇，農村水保署發布最新土石流與大規模崩塌警戒預報，土石流紅色警戒增加到30條，土石流黃色警戒158條；大規模崩塌紅色警戒1處，主要是在新北汐止區東山里，大規模崩塌黃色警戒2處，分別位在桃園市復興區 華陵里，新竹縣尖石鄉秀巒村等。

請繼續往下閱讀...

土石流紅色警戒30條分布於台北市士林區新安里、溪山里，宜蘭縣南澳鄉東岳村，蘇澳鎮永春里、永樂里，新北市三芝區店子里、圓山里，深坑區深坑里、埔新里、昇高里、土庫里、賴仲里，雙溪區泰平里，平溪區南山里、新寮里、十分里，汐止區烘內里、長青里、東山里等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法