獼猴穿梭淡水巷弄！議員促建監測通報機制 農業局將建置出沒地圖

新北市議員陳偉杰議會質詢時，要求農業局正視人猴互動日益頻繁的現象，建立完善監測與通報機制。（記者羅國嘉攝）

近來新北市淡水區英專路、學府里一帶頻傳台灣獼猴出沒，不僅闖入水果攤搶香蕉，還在社區圍欄與巷弄間穿梭，引發居民恐慌。議員陳偉杰今（21）日於議會質詢時，要求農業局正視人猴互動日益頻繁的現象，建立完善監測與通報機制；農業局長諶錫輝回應，將與專家學者討論，逐步比照建立相關地圖，有效減少人猴衝突。

陳偉杰指出，雖然動保防疫處已派員處理，但地方反映通報後等待時間過長，現場也缺乏防護指引，顯示現行流程仍有不足，因此要求農業局提供近一年淡水、石門、三芝等地通報紀錄與統計，並說明是否已建立定期監測及熱區預警機制。

陳偉杰表示，淡水多次出現獼猴白天在鬧區活動，甚至不畏人群的情況，顯示猴群行為已出現改變，呼籲農業局強化民眾宣導，讓居民了解應通報動保處而非消防局，同時說明現行SOP及跨局處聯防機制，避免延誤處置。

針對農業局提出的「不接觸、不餵食、不干擾、食物不外露、不對視」五不原則，陳偉杰認為，社區與校園層面的宣導仍不足，建議結合里辦公處、學校與市場設置「野生動物共處教育示範區」，並與中央林業及自然保育單位合作，建立新北市野生動物出沒熱區地圖與資料庫。

陳偉杰也舉高雄市「台灣獼猴資料分享平台」為例，透過民眾回報建構獼猴活動地圖，搭配教育講座與防猴提示卡，有效降低人猴衝突。陳偉杰建議新北市比照辦理，導入資料回報與地圖化管理，並與「台灣獼猴共存推廣協會」等單位合作，打造市府與社區協作的防治體系，防止猴害擴大。

諶錫輝表示，目前掌握案件主要是獼猴進到臨近山區的社區，近年來獼猴繁殖越來越多，會愈加頻繁地出現，如何讓獼猴避免進到人類生活圈將是未來比較棘手的問題，民眾可撥打1959新北市動保專線，通知動保處處理，未來會將獼猴納入社區宣導的考量，也會參考高雄模式，逐步比照建立相關地圖，有效減少人猴衝突。

