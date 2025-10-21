為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    20組將團11/8、11/9齊聚嘉市「鬥陣趣」 王彩樺初體驗臉譜彩繪

    2025/10/21 16:36 記者王善嬿／嘉義報導
    2025「鬥陣趣」集結全國20組特色將團，11月8、9日在嘉義市匯演。（記者王善嬿攝）

    2025「鬥陣趣」集結全國20組特色將團，11月8、9日在嘉義市匯演。（記者王善嬿攝）

    國立傳統藝術中心「2025鬥陣趣，眾將來尬陣」，今年11月8、9日移師到嘉義文化創意產業園區舉行，活動邀請「保庇天后」藝人王彩樺與女兒黃于庭（Stacy）擔任宣傳大使，王彩樺今由面師蕭閎文在臉部彩繪半邊七爺臉譜，她開心直呼這是她臉譜彩繪「初體驗」，如畫完整臉譜是四隻蝙蝠圖樣，有「賜福」寓意，活動當天除可看見各地特色將團表演，還有全國首創「鬥陣卡牌機」、家將臉譜彩繪體驗活動等，讓參加民眾好吃、好玩。

    今天記者會由嘉邑山海鎮民俗藝術團《山海威儀，將藝精粹》開場，傳統藝術中心主任陳悅宜與王彩樺母女、民俗專家林茂賢、策展人蕭湧達等介紹活動特色。

    陳悅宜說，「鬥陣趣」活動自2021年開始，至今邁入第4屆，往年都在台北市的台灣戲曲中心，此次首度跨縣市到素有「家將窟」的嘉義市舉辦，凸顯台灣各具特色的將團之美。

    陳悅宜表示，2天活動精選全國20組將團，超過200位將爺齊聚嘉邑，將透過迎神踩街、匯演、新創演出、市集、裝置藝術、將爺收驚祈福等活動，讓國內外遊客了解民間信仰正義、勇氣與友情的將團文化精神，翻轉民間對家將的負面印象。

    林茂賢說，台灣家將種類繁多，起源於台南，後來在嘉義發揚光大，因擔任神明駕前護衛職責，且具司法神特性，臉譜彩繪要可威嚇邪祟，且手持刑具象徵抓拿妖魔鬼怪，是融合臉譜彩繪、工藝、武術、舞蹈、宗教文化的民俗藝術。

    蕭湧達表示，今年活動亮點，除邀請傳統藝術中心宜蘭園區的傳藝文昌祠文昌帝君駐駕嘉邑，偕同嘉邑城隍廟城隍爺、九華山地藏庵地藏王菩薩聯袂出巡，如東港共明堂欽點五毒大神等團體首次跨縣市出陣，現場可看到如八家將、什家將、家將神將、官將首、武營將、十二家司等多元表現。

    嘉邑山海鎮民俗藝術團精彩演出。（記者王善嬿攝）

    嘉邑山海鎮民俗藝術團精彩演出。（記者王善嬿攝）

    藝人王彩樺（左二）與女兒Stacy（左一）將擔任開幕主持人。（記者王善嬿攝）

    藝人王彩樺（左二）與女兒Stacy（左一）將擔任開幕主持人。（記者王善嬿攝）

