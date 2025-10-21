與長榮航空協商破局！空服員工會宣布：10月26日馬拉松陳情行動持續

長榮航空空服員抱病上班不幸病逝，桃園市空服員工會今與長榮航代表協商請假制度、班表結構破局，決定於本月26日長榮馬拉松活動中向公司高層陳情。（記者吳亮儀攝）

長榮航空空服員抱病上班，本月10日病逝，引發各界批評長榮航空勞動環境。桃園市空服員職業工會今天（21日）和長榮航空進行協商，討論目前備受關注的請假制度、班表結構，但協商破局，工會宣布，週日赴長榮馬拉松陳情行動持續。

空服員工會今天下午和長榮航空資方協商，提出應該撤銷空服員請病假、特別休假和天災假會被懲罰的各項規定，包含但不限於加重扣考績、禁選班和調班等不利處分。

工會日前邀請長榮航空能指派有決策權責的高階主管出席，長榮航空今天最高僅指派協理層級的主管，由空服本部協理楊秀慧和人事室協理彭博州等人出席，但完全沒有具體改善方案，只說會持續檢視，不承認現有制度有問題。

空服員工會強調，長榮航空社會形象已嚴重破裂，但到目前為止都沒有具體改善方案，充分證明這個威權結構的強固，也證明長榮航空寧可緊抓著傷害員工的權力，也不願意面對社會大眾的期望和責任。

桃園市空服員職業工會聲明，將全力準備10月26日長榮航空馬拉松行動，請支持空服員的跑者們，當日一起穿白色衣服，陪同現役空服員代表將白玫瑰和陳情書交給董事長林寶水與總經理孫嘉明。

另外，桃園市空服員職業工會也將於10月23日到10月25日前往張榮發基金會前發放應援空服員小物，希望獲得更多社會大眾支持，更希望董事長林寶水和總經理孫嘉明不要迴避社會大眾的檢視，正面回應空服員的心聲。

