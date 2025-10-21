社大經費遭中央減列 新北教育局：已列統籌分配款優先補足項目

新北市議員江怡臻今（21）日於議會指出，社區大學是成人教育與終身學習的重要據點，中央預算減列已嚴重衝擊營運，市府應主動挹注經費，補足缺口，確保學習不中斷。（記者羅國嘉攝）

財政收支劃分法修正後，社區大學經費被中央列為優先減列項目，引發地方關注。新北市議員江怡臻今（21）日於議會指出，社區大學是成人教育與終身學習的重要據點，中央預算減列已嚴重衝擊營運，市府應主動挹注經費，補足缺口，確保學習不中斷；教育局長張明文回應，將列為統籌分配款中的「優先補足項目」，社大預算已獲市庫支持。

江怡臻指出，社區大學設立已逾27年，新北共有13所，每年開設約207班、學員數達3327人，肩負公共教育、成人學習與地方文化推廣任務，並受《社區大學發展條例》保障。然而隨著財劃法修正，中央核定經費較往年減少約1250萬元，恐使各校營運更加吃緊。

江怡臻表示，社大人員薪資長期偏低，主任與行政人員薪水甚至不及兼任講師，導致人力流動率高，「很多人做一年就離開，因為沒有保障」。如今中央又減少上千萬元預算，更讓第一線人員憂心。

江怡臻也說，除補足中央短缺外，應比照教保人員及社會局身障照顧人員久任獎金政策，研議提供社大人員津貼，並檢討現行「每招生一人補助200元」的作法，改以定額委辦費補助，減輕招生壓力，讓社大能專注課程品質與教育深耕。

另外，江怡臻更說，地方一直在補中央新挖出來的洞，之前有學校水電費，還有中央停辦的生生喝鮮奶，教育局要補中央的洞還有多少？張明文則回應，應該有幾十億元。

張明文坦言，中央核定匡列的預算數中，比往年少了1250萬元左右。已跟市長及主計處反映，根據市府今年編列預算原則，對於中央匡列預算的減少部分，會是統籌分配款裡的優先補足項目，社大相關預算在預算書上也已經得到市庫的支持。市府已逐步提高社大補助，從原本的1950萬元增至2950萬元，未來將持續檢討整體補助制度，確保社大穩定運作，推動全民終身學習。

