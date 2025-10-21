桃園觀光大使舒華首波小卡限住宿客 議員建議降低門檻「寵粉」

桃園邀請楊梅富岡出身、K-POP女團I-DLE成員葉舒華擔任觀光大使，並推出限量小卡。（記者鄭淑婷攝）

桃園邀請楊梅富岡出身、K-POP女團I-DLE成員葉舒華擔任觀光大使，並推出限量小卡，但眾多粉絲反映「看得到、拿不到」，首波小卡只提供給入住桃園旅宿的遊客，根本忽略桃園本地民眾，議員建議市府降低門檻「寵粉」，並規劃多元方案行銷，將景點、大型活動與舒華串聯，將觀光熱潮留在桃園；觀旅局長陳靜芳表示，除了住宿，同步規劃在景區遊客中心索取方案，後續還有9種樣式小卡及影音還未曝光，將設計特色活動讓大家一起參與。

高雄BLACKPINK演唱會帶動話題與人潮、觀光財，今（21）日觀光旅遊局於市議會工作報告，議員許家睿喊，「好想贏高雄！」桃園也請來舒華代言觀光並推出限定小卡，這是很好的行銷手法，但很多粉絲反映想蒐集小卡卻看得到、拿不到，因首波只提供給入住桃園旅宿的遊客，在地人不會去住宿，新竹人也有相同心聲，希望後續活動能將參與門檻降低，他也建議觀旅局趁此推廣多元景點，納入森林公園、旗艦型公園等，並打造熱門朝聖、模仿取景處。

議員于北辰表示，高雄為了BLACKPINK演唱會打造粉紅城市，桃園可在建物或主視覺植入類似概念，讓民眾看到舒華就會想到桃園；議員陳韋曄表示，高雄BLACKPINK演唱會2天吸引12萬人、帶動觀光經濟逾3億元，桃園邀請舒華擔任觀光大使，除了景點，或可與桃園萬聖城、跨年晚會等大型活動結合，將觀光熱潮留在桃園。

觀旅局表示，首波限量小卡自10月24日起，到37家桃園好棧參加住宿或用餐專案就可獲得，市府同步規劃在景區遊客中心索取方案，24日起前往拉拉山、角板山、羅浮、慈湖、虎頭山及北橫遊客中心，追蹤樂遊桃園粉絲團並秀出景點合影照，也可獲得限量小卡。

觀旅局強調，邀請舒華擔任觀光大使並採波段式宣傳，自9月底話題暖身、10月全球官宣，並同步於I-DLE官方IG發布，迄今累積瀏覽次數超過340萬次，後續還有宣傳影片、舒華短影音等會陸續曝光，市府也規劃國內外曝光管道、空間及相關出版，以及觀光大使國內外宣傳和周邊好物都將陸續曝光，市府也將設計特色活動邀請大家一起參與。

