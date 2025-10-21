楊梅公墓大變身！ 富豐公園完工啟用成新亮點

桃園市楊梅區富豐公園新建工程完工啟用，圖為兒童遊戲區。（記者李容萍攝）

桃園市楊梅區富豐公園新建工程今（21）日辦理完工啟用典禮，該地點原是楊梅區第8公墓，位於富岡富豐里，面積約1公頃，於2010年6月公告禁葬後，楊梅區公所為了土地的活化再利用，於2023年編列2000萬元預算進行設計規劃，去年7月26日動工，於今年7月17日完工。桃園市長張善政等人恭喜楊梅區民多1個公園，富豐公園也將成為楊梅南區的新亮點。

張善政說，富豐公園前身是第8公墓，轉型新闢成為特色公園，楊梅區公所於2023年編列200萬元預算進行規劃設計，工程總經費約2000萬元，公園內設置有籃球場、體健設施、兒童遊戲場、景觀廁所、停車場及步道等設施，非常適合一家大小到這裡玩，富豐公園也將成為楊梅南區的新亮點。

請繼續往下閱讀...

民政局長劉思遠提到，隨著環保意識的提升，越來越多的人選擇環保葬禮，如樹葬、花葬、海葬等。傳統的公墓土葬逐漸式微，在禁葬後荒廢、雜草叢生，桃園市政府積極進行「公墓活化」議題，將公墓遷葬並開發活化為公園，其中楊梅富豐公園，原是楊梅區第8公墓，市府推動活化，編列2000萬元預算打造新公園。

楊梅區長施永恭也說，富豐公園步道設計相當新穎，白灰色相間的流線型步道，平緩且舒適，還有簡單的體健設施適合長輩在此運動，盪鞦韆、小型攀爬區和溜滑梯等，適合小朋友來嬉戲，而籃球場則適合青少年來打球，是非常具有多元化的公園。

包括市議員周玉琴、李家興、鄭淑方等人均出席啟用典禮。

桃園市長張善政（中）等人出席楊梅區富豐公園新建工程完工啟用典禮。（記者李容萍攝）

桃園市楊梅區富豐公園新建工程完工啟用，圖為籃球場。（楊梅區公所提供）

桃園市楊梅區富豐公園新建工程完工啟用，成南桃園新亮點。（楊梅區公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法