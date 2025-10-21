馬太鞍新堰塞湖季連成盯梢撤離 吉利潭阿嬤午睡嚇醒：人跑不贏洪水

光復鄉大馬村長王梓安挨家挨戶向村民說明，可以到光復鄉托兒所安置。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪堰塞湖今天早上因下游1公里出現新的崩塌，又出現一個新的小號堰塞湖，林保署預測24小時內就會滿水位，水滿後估計半小時就會潰流，由於下午山區開始降雨，林保署花蓮分署下午2點左右發出CMS細胞簡訊紅色警戒，要求光復鄉大馬村吉利潭附近村民撤離，警車下午到當地廣播撤村，還有午睡的阿嬤當場嚇醒，背著包包到家門口「準備要跑」！阿嬤說，萬一再來一次「人怎麼跑得過洪水」！

今天中午包括花蓮縣政府、光復鄉公所都發布快訊，針對光復鄉大馬村靠近吉利潭一帶的設籍住戶11戶23人發布撤離通知，其中20鄰、22鄰共8戶被列在直接淹水影響區，由於下午2點發布紅色警戒，中央災害前進協調所總協調官季連成下午1點多也到現場盯民眾趕快撤！

「保全戶只有幾戶，還廣播什麼，我們個別來看就好了！」季連成今天下午1點多左右前往光復鄉大馬村20鄰的保全戶4戶13人，一戶一戶查看並請民眾撤離。季連成說，實際看過覺得吉利潭附近地勢較高，上次9100萬噸潰流時都沒有淹到，60萬噸水認為致災可能性較小，但為了安全起見還是一戶一戶來看，反而靠近便道的區域地勢比較低窪，目前均為了安全起見仍請民眾先撤。

大馬村長王梓安說，有10個本來就已經撤到光復鄉立托兒所，今天實際撤4戶13人，有些家戶是住在半山腰了，他們在山上很安全，但是有可能因為連外道路中斷變孤島，其中有保全戶有一位臥床老人，馬上請消防局派救護車支援，將長輩與6陪同家屬都送到台北榮總鳳林分院，另有6名村民前往壽豐依親。

由於下午警車到吉利潭周邊廣播，幾個阿嬤本來在家看電視、睡午覺，但聽到警車廣播聲音紛紛嚇得跳起來，背著包包、防災包內有衣服細軟往外跑！阿嬤說，上月23日馬太鞍溪橋斷掉，讓大水不受阻擋往下衝，他們家才沒有被淹掉，但全鄉災情超慘，這次聽到廣播也是嚇到「晚上會睡不著」，人怎麼可能跑得比水快，等一下就會去收容所。

聽到警車廣播聲，住在光復鄉大馬村19鄰的阿嬤嚇得拎著事先就準備好的包包奪門而出，大家交換訊息、準備前往收容所。（記者花孟璟攝）

光復鄉大馬村長王梓安。（記者花孟璟攝）

季連成今天前往光復鄉大馬村吉利潭周邊區域視察，並前往撤離4戶13人。（記者花孟璟攝）

