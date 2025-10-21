濁水溪追風！10/24水里風箏節 造型風箏齊放天際

南投水里鄉濁水溪新闢「溪畔公園」，設有廣場、綠地與步道，10月24日將首度舉辦水里風箏節。（記者劉濱銓攝）

南投水里鄉近期在第四河川分署協助下，在市區與濁水溪匯流口新闢水里「溪畔公園」，設有廣場、綠地與步道，為推廣嶄新休憩據點，水里鄉公所10月24日將舉辦水里風箏節，不僅放飛大型造型風箏，還有地景風箏展示，屆時風箏齊放天際，讓民眾體驗追風、放風、賞風箏樂趣。

水里鄉公所表示，鄉內緊鄰水里溪的親水公園，向來以玩水節活動聞名，近期四河分署則在水里溪與濁水溪的匯流口堤防，再設置溪畔公園，該場地擁有步道、單車道，以及大片綠地等，不僅是鄉內最新休憩場域，也成為串聯水里水岸自行車道至濁水溪畔的重樣拼圖。

公所也說，為讓民眾更認識溪畔公園，本月24日將首度舉辦水里風箏節，屆時將有大型造型風箏放飛表演，卡通造型地景風箏展示，以及風箏彩繪，彩繪完成就可當場放飛，另有大型氣墊遊具、馬戲團與歌手演出等，讓親子可在寬闊場地盡情追風、放電，體驗難得的風箏嘉年華。

南投水里鄉濁水溪新闢「溪畔公園」，設有廣場、綠地與步道，成為水里最新休憩場域。（記者劉濱銓攝）

