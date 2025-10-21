為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國1車禍害通勤族變塞車族 基市議長PO文：大家辛苦了！

    2025/10/21 16:18 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市今天（21日）中山高速公路汐止段12K附近發生重大車禍，造成南下、北上車道動彈不得，車流回堵到基隆端，通勤族塞在車陣中。（記者俞肇福攝）

    國道中山高汐止段今天（21日）發生重大車禍，由於南下、北上車輛均受到車禍影響，造成中山高速公路、福爾摩莎高速公路及省道從早上6時多開始塞車，基隆往雙北的通勤族哀嚎不已。基隆市議長童子瑋今天下午在臉書貼文「大家辛苦了」！他說，看到許多通勤族今天（21日）早上在國道與往雙北方向的路上遭遇嚴重塞車、行車延誤的狀況。他會請基隆市政府團隊，持續掌握交通與公共設施狀況予以排除。

    童子瑋說，因為受到東北季風與颱風外圍環流共伴效應影響，基隆各地從20日、21日都有雨勢，部分地區也有聽說積水、路樹倒塌及短暫停電情形，服務團隊協助通報即時處理；他同時籲請民眾下班後的非必要外出，可以盡量減少行程、回到家裡休息，如果需要外出，也務必要注意路況與行車安全。

    童子瑋表示，最後，提醒民眾，伴隨天氣轉換、氣溫降低，請多多關心家中長輩與需要協助的鄰里，如果發現任何病情、災情或危險情況，都請立即通報1999或119，請基市府派員處理。

    基隆市議長童子瑋提醒民眾，氣溫下降，請民眾多關心家中長者。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

