金門小三通復航旅客爆棚 緊急加開6航次班船因應

金門小三通復航，旅客聞風而至，水頭碼頭大廳爆棚。（記者吳正庭攝）

金門小三通今天中午通航，累積約2天旅客量，逾2000人在碼頭「蓄勢待發」，至下午2點30分，還有1800人還不到正班船等待候補。縣港務處表示，已協調加開6航次因應，由於旅客爆棚，港務處籲請旅客遵守上下船秩序，以策安全。

由於風神颱風和東北季風共伴效應，金門小三通自10月19日下午2點30分起停航，20日全天停航，21日上午海象好轉，小三通中午12點30分復航。

請繼續往下閱讀...

得知復航消息，許多散進團出的台籍旅客紛紛帶著行李聞風而至，水頭碼頭立刻陷入人海，除了場內人潮摩肩接腫，場外車站、馬路旁石階，都成了旅客暫時休息等候的「石板凳」，還有人乾脆拿起早餐當作「早午餐」就地解決。

至下午2點半左右，購買船票窗口已發出1800張候補單，排序到480號，碼頭人潮一路從大廳擠到候船室。

金門小三通1天進出約5000至6000人次，加上「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」連假將屆，不止金門往廈門、泉州旅客很多，反向到金門及中轉台灣本島旅客也很多，港務處表示，已協調加開6航次班船，盼有助人潮疏運。

加開的6航次分別是金門往廈門下午1點「新東方」、下午3點「金星六號」下午5點30分「新捷安」；廈門往金門下午1點45分「新五緣」、下午1點45分鄉節「新捷安」、下午5點15分「金星六號」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法