光復節連假超多路段會塞車！ 公路局圖解省道管制路段一次看

主要城際道路易壅塞路段。（公路局提供）

本週五開始就是一連3天的光復節連續假期，從10月24日至10月26日，交通部公路局預估這次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路局預估觀光旅遊車潮將於10月24日至10月25日湧現，返回工作地車潮則預估從10月25日下午至10月26日開始陸續出現，主要城際道路易壅塞的路段及時段如下，建議民眾可避開這些壅塞時段。

請繼續往下閱讀...

1、台1線水底寮至楓港路段，北上10月26日16-18時。

2、台61線鳳鼻至香山路段，南下10月23日15-19時、10月24日8-14時及10月25日12-14時；北上10月23日15-19時、10月24日11-14時、10月25日16-19時及10月26日13-18時。

3、台61線玄寶大橋路段，南下10月24日10-15時；北上10月26日15-20時。

4、台61線中彰大橋改建路段，南下10月23日17-18時及10月24日9-14時；北上10月25日15-18時及10月26日15-20時。

公路局提醒用路人，台61線玄寶大橋及中彰大橋路段因改建施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，該局已規劃相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS宣導內容及改道標誌行駛，避免塞於車陣中。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，及重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪~慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段，預估連續假期有車多壅塞情形。

在公共運輸部分，為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路局於連假期間推出多項公共運輸優惠措施，民眾搭乘84條國道客運路線可享票價85折優惠，且凡搭乘臺鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車，可享一段票或基本里程免費優惠。

公路局也協調各國道業者籌措運能，總計提供2.8萬班次及96萬座位數，各業者已自10月8日起開始販售預售票，截至10月20日全線國道客運總計已售出5.7萬張預售票，佔可售張數22.72%，其中西部計5.0萬張，佔25.04%；東部6676張，佔13.40%，尚餘許多座位。

銜接國道易壅塞路段。（公路局提供）

觀光風景區易壅塞路段。（公路局提供）

重點路段交通疏導措施。（公路局提供）

幸福公路APP。（公路局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法