燕子口堰塞湖阻斷中橫公路 季連成：降挖排水

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水漫淹台8線靳珩隧道路，造成台8線中橫公路東段中斷達5天。（公路局提供）

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水漫淹中橫公路靳珩隧道，造成中橫東段中斷達五天，中央前進協調所總協調官季連成今與林保署、公路局等單位到現場了解減災進度，季連成受訪時說，昨天下雨的關係，燕子口堰塞湖水位上升到195萬噸，未來方向就是降挖壩體比公路低，讓水可以排出去路就可通。

季連成說，目前燕子口堰塞湖水，從中橫公路靳珩隧道溢流後再回到立霧溪，霸體底部也在滲漏，蓄水量隨著雨勢的大小在上下浮動，霸體高度約30公尺，若降挖10公尺湖水就可以溢流出來，降到台8線公路以下，那台8線就可以通了，然後換個角度，再換1個方位再往下挖個10公尺，做成兩個溢流口，那湖水位就更低，施工期程部份要明天開完標後由廠商來做施工計畫。

林保署花蓮分署長黃群策表示，昨天觀測發現燕子口堰塞湖水位距壩頂約4.8公尺，山區入夜後下雨，水位與壩頂高度距離一度剩下2米，後來雨勢趨緩，總累計雨量只有39毫米，在湖水持續從公路溢流及壩底滲流的情況下，目前水位距壩頂來到2.94公尺。

黃群策說明降挖壩頂的進度，昨天怪手距壩頂只剩下10公尺，但作業環境惡劣，邊坡持續發生落石，考量周邊沒有供機具迴轉空間及逃生路線，將在附近搭建作業平台，預計分階段降挖壩頂，確保人員的工作安全。堰塞湖因壩體不穩定，沒辦法確切提供完成降挖的時間，但會在安全的前提下趕工，且原本預計降挖壩頂5公尺跟旁邊公路一樣高，讓水溢流，但後來經過討論決定讓降挖10公尺以降低壩體的威脅。

黃群策說，屆時若湖水從壩頂降挖的溢流口傾瀉而出，因結構主要為大理石組成，加上評估後認為水位即使移動到下游，河床抬升狀況應不會造成河岸兩旁聚落的設施損失，只是下豪雨還是要謹慎因應，會持續請秀林鄉易淹水範圍地區展開撤離疏散的工作，下游鐵公路橋面高度距溪底逾10公尺應也不會受影響，不過林保署會持續觀測。

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水漫淹台8線靳珩隧道路，造成台8線中橫公路東段中斷達5天，中央前進協調所總協調官季連成今與林保署、公路局等單位到現場了解減災進度。（公路局提供）

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水從霸體下方滲流出來，霸體約在景點酋長岩附近。（公路局提供）

