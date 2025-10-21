為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    遲到被這樣扣薪恐違法！網友曝「1真相」嘆：還是得做

    2025/10/21 18:14 即時新聞／綜合報導
    網友發文指出，雇主若採用「遲到一分鐘扣50元」或「遲到未滿一小時以一小時計」等不成比例的扣薪方式，恐已違法，示意圖。（情境照）

    網友發文指出，雇主若採用「遲到一分鐘扣50元」或「遲到未滿一小時以一小時計」等不成比例的扣薪方式，恐已違法，示意圖。（情境照）

    台灣部分公司遲到或早退的扣薪制度引發爭議。有網友發文指出，雇主若採用「遲到一分鐘扣50元」或「遲到未滿一小時以一小時計」等不成比例的扣薪方式，恐已違法。她也質疑，為何許多台灣人面對明顯違法的工作條件時，仍普遍認為「公司這樣做是合理的」？貼文曝光後，引發網友熱議。

    日前網友在Dcard發文說，看到一篇「遲到或早退一分鐘就扣一小時薪水」的文章，她指出，勞基法並未規定遲到一分鐘扣多少，雇主在扣除工資時，應依員工實際未提供勞務的時間比例計算，並以其時薪或月薪為基礎。像是「遲到一分鐘扣50元」或「遲到未滿一小時以一小時計」等扣薪方式，皆可能違法。她因此好奇「為什麼很多台灣人在做不符合勞基法的工作，還覺得自己公司違法是對的」？

    貼文曝光後，許多網友感嘆職場現實殘酷，「你去找老闆講，講了就是資遣。很多公司都這樣，整個台灣都這樣，所以無奈還是要做啊」、「通常檢舉完也不了了之，檢舉人還會被公司重點關照，和公司作對通常沒好下場，卡你升遷卡你獎金，不然就是把你調去屎缺單位讓你受不了自願辭職」。

    另有其他人認為，台灣勞工長期缺乏勞權意識與自我價值感，「有些人在性格上會認為『自己不值得正常待遇』、『好待遇輪不到我』認為『這是為了工作沒辦法的事』、『工作本來就這麼苦』、『人生就是要吃苦』而自動運行內在合理化大法」、「配得感低吧，沒有勞權意識覺得講了也沒用，大家都這樣想，結果就是沒人去講，資方當然覺得一群奴性堅強的人」。

    實際上，根據104人力銀行「法務長專欄」曾分享的資訊，合法的扣薪計算應以勞工實際未提供勞務的時間為準。對於時薪制勞工，正確的計算方式為：「時薪÷60分鐘×當月實際遲到分鐘=當月應扣工資」；而月薪制勞工則應依以下公式計算：「月薪÷30日÷8小時÷60分鐘×當月實際遲到分鐘=當月應扣工資」。

