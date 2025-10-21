為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北水利局：防洪排水系統有承載極限 3小時80毫米以上就可能淹水

    2025/10/21 15:43 記者翁聿煌／新北報導
    極端氣候造成短延時強降雨更頻繁，考驗防洪及排水系統。（資料照）

    風神颱風和東北季風造成北台灣連日豪雨，新北市水利局長宋德仁指出，這波豪雨以19日深夜在新店山區、3小時累積雨量達180毫米最為可觀，目前雨勢已趨緩，氣候變遷將導致未來短延時強降雨的機率會增加，人工的防洪排水系統有其極限，民眾一定要即時掌握政府各項氣象公告及應變資訊。

    水利局表示，花蓮馬太鞍溪上個月因為堰塞湖溢流導致下游重大災害及人命傷亡，令各界對颱風豪雨致災不敢掉以輕心，新北地區連日豪大雨勢令民眾十分憂心衍生土石流、積淹水等災害，水利局也不敢大意，全時監控及掌握各地雨量及河川流量水位，直到今天雨量趨緩，大家才鬆一口氣。

    新北市境內包括基隆河、新店溪、淡水河與大漢溪等主要河川及許多支流，遇上颱風豪雨，以往都很容易釀災，每次颱風豪雨就是對平日防洪、防災工作是否落實的嚴格考驗。

    水利局指出，新北市現有的防洪排水系統有其極限，一般而言，如果連續3小時、每小時超過80毫米的雨量，就可能會超出排水系統的負荷，造成積淹水，如今的極端氣候，使得短延時強降雨機率愈來愈頻繁，民眾更要懂得如何自保，確實掌握氣象預報和政府各項即時資訊，做好應變。

    水利局長宋德仁指出，新北市面對極端氣候，已經積極面對，成立新北市智慧防汛平台，整合「全時監測、AI判斷、即時推播」，運用AI技術，並即時同步推播29區公所，提高處理效能，並在豪雨來臨前，透過16座抽水站預抽、推動透水保水自治條例，以及結合公園與校園的透保水設施，創造近300萬噸滯洪量能，有效因應極端氣候，未來還計劃將投入50餘億元預算，強化全市抽水站的自動化操作能力，進一步提升防洪治水成效。

