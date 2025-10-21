桃園首座考古館4歲囉！ 多樣免費活動展覽10/25、10/26登場

桃園首座考古遺址展示館「大園尖山考古展示館」今年迎來開館4週年。（圖由桃市文化局提供）

桃園首座考古遺址展示館「大園尖山考古展示館」今年迎來開館4週年，市府文化局於10月25日、26日上午10時至下午5時舉辦館慶系列活動，內容包括狂美交響管樂團音樂會、文物整飭體驗、光影「紋」語—史前紋飾掛燈工作坊、文資教育成果展與數位集章等活動。活動全程免費，適合親子共遊，歡迎市民踴躍參加。

文化局長邱正生表示，館慶期間，規劃「文資教育成果展」，邀集航空城博物館園區—05警戒區、《桃澗時記》桃園舊城人文史地歷史調查研究計畫、《桃園有煤？有！》煤礦推廣教育計畫與《千陂粼粼》陂塘推廣教育計畫等團隊，共同展示今年度桃園文化資產保存與教育推廣成果，結合考古知識與文化資產故事，邀請觀眾感受桃園文化資產的多元樣貌。民眾只要完成「藝遊桃園」數位集章任務，還能兌換限量館慶小禮物。

還有親子最愛的互動體驗，安排連續2日的「文物整飭體驗」由館員與志工帶領，透過觀察、測量與記錄，讓參與者近距離認識考古文物；「光影『紋』語—史前紋飾掛燈工作坊」則結合史前陶器紋飾與環保創意，將寶特瓶轉化為獨特燈飾，於聖誕與元宵期間點亮古今交會的文化光影；今年更因應考古館內新增閱讀區，將於館慶首日下午由考古館志工講授《疊疊樂：桃園虎頭山公園考古遺址》繪本故事，在溫馨的閱讀角落帶領孩童親近考古知識與在地遺址文化。

此外，狂美交響管樂團將於25日下午帶來別開生面的音樂饗宴，從巴西民謠《雀鳥 Tico-Tico》到聖桑《動物狂歡節》、大野克夫《名探偵柯南》主題曲以木管六重奏詮釋跨界曲目。演出結束還有豐富小禮的摸彩活動，有機會帶回《尖山寶藏》桌遊、文化局出版特刊與考古館精美小禮。

