    生活

    手機警示聲大作！馬太鞍溪新堰塞湖 溢流恐達便橋警戒線

    2025/10/21 15:26 記者王姝琇／花蓮報導
    馬太鞍溪堰塞湖下方又形成小型堰塞湖體，手機警示聲大作。（記者王姝琇攝）

    馬太鞍溪堰塞湖下方又形成小型堰塞湖體，手機警示聲大作。（記者王姝琇攝）

    花蓮馬太鞍溪下游出現新的小型堰塞湖，今天下午民眾手機警示聲大作！總協調官季連成說，目前小堰塞湖水量滿水位可達60萬噸，24小時內恐溢流。重災區光復大馬堤防後低窪處，以及相關作業人員機械已撤離。

    季連成表示，21日馬太鞍溪堰塞湖溢流口下方800公尺處右岸邊坡滑動，阻塞馬太鞍溪形成水潭。初步估計，壩高約40公尺，目前蓄水量約10萬噸。24小時後可能蓄滿，水量約60萬噸（預估下午4點可回傳最新狀況）。光復鄉列為警戒區；保全對象包括光復鄉大馬村（大馬堤防後方住戶）、台九線馬太鞍溪便道、下游河道施工人員，都已經預防性撤離；若是60萬噸同時溢流下來，馬太鞍溪涵管便橋會達70公分水位的警戒線，屆時將會做預防性封閉。

    大馬村趙姓居民第一時間衝到光復鄉公所了解狀況，他說，真的很擔心，因為有巡邏車廣播說有新的堰塞湖，但是問不到太詳細內容，衝到光復鄉公所問清楚，鄰近部分工寮或住戶之前就已撤離，「我們是配合依親撤離，很恐慌！」

    大馬村長王梓安說，已接到鄉公所建議撤離，先去馬太鞍溪橋旁有4戶，其中3戶依親、1戶行動不便，已請消防隊協助撤離至鳳林榮民醫院。

    鄉長林清水說，總共11戶、23人，多數僅在籍不在戶，要撤離的4戶已由村長及消防協調撤離。

    馬太鞍溪堰塞湖下方又形成小型堰塞湖體。（記者王姝琇翻攝）

    馬太鞍溪堰塞湖下方又形成小型堰塞湖體。（記者王姝琇翻攝）

    總協調官季連成說明小型堰塞湖狀況。（記者王姝琇攝）

    總協調官季連成說明小型堰塞湖狀況。（記者王姝琇攝）

    熱門推播