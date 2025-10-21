苗栗獸醫經營犬舍290犬9成聲帶遭剪 鍾東錦令研議撤照可行性

苗栗縣公館鄉一家犬舍9成種犬聲帶被剪，苗栗縣長鍾東錦指示從嚴開罰，評估改善狀況，並研議撤銷執照。（圖由苗栗縣政府提供）

苗栗縣公館鄉一處由謝姓獸醫師合法申請經營的犬舍，被動保團體指控，犬舍內種犬遭剪聲帶及不當飼養，經縣府調查，犬舍290隻狗，約9成被剪除聲帶，用於繁殖犬隻的年齡和活動空間，部分亦未符動保法和農業部相關規範，都將依動保法嚴懲並限期改善。縣長鍾東錦指示農業處審酌直接撤照的可行性，同時必須妥適安置這些犬隻。

公館犬舍涉及不當飼養和繁殖事件，社會輿論持續延燒，縣長鍾東錦於今（21）日縣務會議中指示農業處審慎妥適處置。鍾東錦表示，業者涉及剪除犬隻聲帶及不當飼養等情節，社會一般觀念咸認為是殘忍、可惡的行為，因此應裁罰的、該限期改善的，都要採取鐵腕手段，他指示農業處長陳樹義審酌直接撤照的可行性，同時必須妥適安置這些犬隻。

鍾東錦另指示農業處找業者充分溝通，若能切結以合乎規範的方式飼養犬隻，並於期限內徹底改善飼養環境，縣府才同意恢復營業許可；而業管單位亦應盤點全縣繁殖場，定期派員稽查、取締，適時公布資訊，負責任地回應動保團體和社會大眾。

