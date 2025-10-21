讓世界看見台灣 競技疊杯新秀明出征亞洲盃

莎瑪巴紹（左）和呂侑宸（右）將一起征戰亞洲盃。（圖由中華競技疊杯運動推廣協會提供）

「2025競技疊杯亞洲盃錦標賽」明日登場，包括我國、韓國、日本、澳洲、馬來西亞、泰國、中國、香港、蒙古、新加坡及菲律賓等11個國家（城市），共426位選手同場較勁，我國將有52名高手參賽，其中26位為首次代表台灣出國的新秀，展現新生代實力。

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳表示，截至目前台灣已締造40項世界紀錄，選手不只是比速度，更是用疊杯讓世界看見台灣的堅持、熱情與榮耀！

18位世界紀錄保持人將代表台灣出征，包括王羿芃、吳宇澤、呂侑宸、李佳耘、杜旻澔、杜旻澍、汪佑叡、林宇恩、林詩淇、柳政佑、洪穆辰、涂禹宣、莊予琋、莎瑪巴紹、陳思睿、陳思齊、潘威廷、魏宇晨等人。

另有6位特教選手勇於突破自我、跨越限制，體現台灣「融合教育」的價值與精神，包括汪佑叡（12歲，嘉義市輔仁中學）、林宇恩（10歲，桃園市潛龍國小）兩位特教生世界紀錄保持人，以及曾獲總統教育獎的羅弘輔（10歲，台北市修德國小）與陳懷恩（15歲，國立嘉義高商）。

桃園市慈文國中、15歲賽德克族少女莎瑪巴紹，是3-3-3項目不分齡世界紀錄保持人，更締造高達9項世界紀錄，曾在去（2024）年亞洲盃勇奪個人三項加總（All Around）冠軍，展現台灣原民青少年的堅毅與光芒，她將與呂侑宸（11歲，桃園市錦興國小）搭檔雙人及團體，團體成員還包括李子煜（18歲，東吳大學一年級）、王羿芃（16歲，新北市私莊敬高職）及潘威廷（16歲，基隆市二信高中）共同組成「CT GOAT」隊。

