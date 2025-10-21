為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    這3項交通違規1年犯3次就得回訓矯正！ 潑髒水害行人衣服濕也算

    2025/10/21 15:14 記者吳亮儀／台北報導
    交通部公布駕駛人違規回訓新制。（圖由交通部提供）

    交通部日前公布駕照管理新制，明年起為矯正違規駕駛人違規行為，將新增3項特定違規行為，一般駕駛人在1年達3者、營業大型車職業駕駛人1年達2次者，納入矯正講習對象，必須上3小時矯正防制班，其中1項違規就是「行經泥濘或積水道路，不減速慢行，致污濕他人身體、衣物」。

    3項特定違規行為，第一是闖紅燈。第二是無號誌路口未依路權行駛，在支線道車不讓幹線道車先行、少線道車不讓多線道車先行、車道數相同時，左方車不讓右方車先行。

    第三是行近未設行車管制號誌的行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速，包括行近鐵路平交道，不將時速減至15公里以下；行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行；行經設有彎道、坡路、狹路、狹橋或隧道標誌之路段或道路施工路段，不減速慢行；行經設有學校、醫院標誌之路段，不減速慢行；未依標誌、標線、號誌指示減速慢行；行經泥濘或積水道路，不減速慢行，致污濕他人身體、衣物；因雨、霧視線不清或道路上臨時發生障礙，不減速慢行。

    交通部公布駕駛人違規回訓新制。（圖由交通部提供）

