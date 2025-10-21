雲林颳11級陣風！濁水溪沿岸漫天飛沙 懸浮微粒飆破警戒值

東北季風與颱風共伴效應，濁水溪南岸的雲林沿岸鄉鎮已漫天飛沙，懸浮微粒數值也飆破警戒值，四河分署祭出相關應變措施。（圖由四河分署提供）

受東北季風及風神颱風外圍環流影響，各地出現強烈陣風，雲林縣甚至更出現11級陣風，位在濁水溪南岸的雲林縣沿岸鄉鎮出現「漫天飛沙」，麥寮鄉一度測得596微克懸浮微粒，遠高於警戒值。水利署第四河川分署表示，已針對全區高風險堤段展開應變，盼降低濁水溪揚塵衝擊。

雲林縣環保局監測，20日早上麥寮、台西、崙背等濁水溪南岸鄉鎮懸浮微粒都是近2年最高值，麥寮測站飆破每立方公尺300微克，中午更出現最高值596微克，台西測站578微克，高於警戒值191微克，甚至今天2個測站都突破已達191微克警戒線，達到紅色警戒線，環保局連續2天成立防制指揮中心，調動23輛洗街車包括環保局2輛、營建工地21輛，灑水200公里。

四河分署副署長張朝恭指出，風神颱風外圍環流加上東北季風共伴效應的影響，而濁水溪河口出現每秒20公尺強風，已相當於輕颱等級，二崙鄉自強大橋達17公尺風速、溪州大橋達12公尺。因此前天便針對全區高風險堤段展開應變，布置27公里水線噴灑水、11台灑水車在便道灑水、8台挖土機在工區灑水等，出動將近百名人員。

張朝恭指出，7月颱風因上游雨量沖毀濁水溪下游稻草蓆、攔水土堤，因此9月底緊急復原696公頃的植栽、稻草蓆、攔水設施，豈料上月樺加沙颱風來襲，上游山區降雨河道放流，因此損壞部分稻草蓆舖設及攔水土堤，裸露地面積約400公頃，近日無降雨造成土壤乾燥，強風一吹就颳起沙塵。

張朝恭強調，正全力趕辦樺加沙颱風後復原作業，預計11月15日前完成，而此次東北季風影響長達5天，會持續和地方全力來應變，降低濁水溪揚塵衝擊。

雲林縣環保局出動洗街車灑水降低揚塵衝擊。（圖由雲林縣環保局提供）

