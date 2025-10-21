為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬太鞍溪新堰塞湖空拍照曝！估24小時溢流 光復鄉急撤吉利潭居民

    2025/10/21 15:20 即時新聞／綜合報導
    新堰塞湖最新空拍照曝。（圖擷取自臉書「林業及自然保育署花蓮分署」）

    新堰塞湖最新空拍照曝。（圖擷取自臉書「林業及自然保育署花蓮分署」）

    馬太鞍溪堰塞湖下游約800公尺處今（21日）發生小型崩塌，形成新的堰塞湖，新堰塞湖滿水位約60萬公噸，估計24小時內新堰塞湖就會溢流，新堰塞湖空拍照曝光。

    「林業及自然保育署花蓮分署」臉書今PO出新堰塞湖最新空拍照曝，直升機空中勘查，發現在花蓮馬太鞍溪上游發現原有的堰塞湖區下游，約800公尺處邊坡滑動，土石造成河道阻塞，形成新的堰塞湖，目前蓄水量約10萬噸，若降雨持續，預估約24小時後將達蓄滿狀態，屆時水量約達60萬噸。

    根據水文初步模擬，若壩體在蓄滿後30分鐘內潰決，洪峰流量約為每秒670立方公尺，下游馬太鞍溪橋斷面水位可能上升約70公分。

    研判影響範圍主要為大馬堤防後方低窪區域，光復鄉公所緊急撤離大馬村吉利潭周圍低窪地區居民共11戶23人，中央前進協調所已通知水利署馬太鞍溪下游河道內施工人員撤離，另通知公路局便橋注意隨時交通管制。

    馬太鞍溪又有新堰塞湖形成！恐24小時內溢流 公路局防災戒備

    馬太鞍溪堰塞湖下游約800公尺處今發生小型崩塌，形成新的堰塞湖。（圖擷取自臉書「林業及自然保育署花蓮分署」）

    馬太鞍溪堰塞湖下游約800公尺處今發生小型崩塌，形成新的堰塞湖。（圖擷取自臉書「林業及自然保育署花蓮分署」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播