馬太鞍溪新堰塞湖空拍照曝！估24小時溢流 光復鄉急撤吉利潭居民

新堰塞湖最新空拍照曝。（圖擷取自臉書「林業及自然保育署花蓮分署」）

馬太鞍溪堰塞湖下游約800公尺處今（21日）發生小型崩塌，形成新的堰塞湖，新堰塞湖滿水位約60萬公噸，估計24小時內新堰塞湖就會溢流，新堰塞湖空拍照曝光。

「林業及自然保育署花蓮分署」臉書今PO出新堰塞湖最新空拍照曝，直升機空中勘查，發現在花蓮馬太鞍溪上游發現原有的堰塞湖區下游，約800公尺處邊坡滑動，土石造成河道阻塞，形成新的堰塞湖，目前蓄水量約10萬噸，若降雨持續，預估約24小時後將達蓄滿狀態，屆時水量約達60萬噸。

請繼續往下閱讀...

根據水文初步模擬，若壩體在蓄滿後30分鐘內潰決，洪峰流量約為每秒670立方公尺，下游馬太鞍溪橋斷面水位可能上升約70公分。

研判影響範圍主要為大馬堤防後方低窪區域，光復鄉公所緊急撤離大馬村吉利潭周圍低窪地區居民共11戶23人，中央前進協調所已通知水利署馬太鞍溪下游河道內施工人員撤離，另通知公路局便橋注意隨時交通管制。

馬太鞍溪又有新堰塞湖形成！恐24小時內溢流 公路局防災戒備

馬太鞍溪堰塞湖下游約800公尺處今發生小型崩塌，形成新的堰塞湖。（圖擷取自臉書「林業及自然保育署花蓮分署」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法