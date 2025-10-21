為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    清華竹師教育學院大樓啟用 結束合校9年分散兩地教學

    2025/10/21 14:58 記者蔡彰盛／新竹報導
    國立清華大學竹師教育學院大樓今啟用，7系、3所與1個學士班、近2千名師生自南大校區遷入光復校區，結束合校9年來分散兩地的教學與辦公。（清大提供）

    國立清華大學竹師教育學院大樓今啟用，7系、3所與1個學士班、近2千名師生自南大校區遷入光復校區，結束合校9年來分散兩地的教學與辦公。（清大提供）

    國立清華大學竹師教育學院大樓今啟用，7系、3所與1個學士班、近2千名師生自南大校區遷入光復校區，結束合校9年來分散兩地的教學與辦公。這棟地上8層、地下2層的新大樓，總面積約八千坪，空間匯聚教學、行政與公共場域，讓教育學院首次真正「聚在一起」，開啟清華教育與研究融合的新篇章。

    清華大學高為元校長致詞時指出，今天不只是一棟地上建築的啟用典禮，更反映著全台灣教育的發展。期待竹師教育學院大樓在今後的50年、80年、100年持續培育社會所需的人才，發揮對世界的影響力。

    校方表示，大樓中有創客空間、故事繪本教室、舞蹈與STEAM教室，到中高辦公樓層結合茶水間的「創想空間」，每個角落都鼓勵師生相遇與交流，學習不僅發生在課堂內，也存在於人與人之間的互動中，希望透過制度與空間的設計，讓學習與交流自然發生。

    目前主要教學與行政空間已投入使用，部分展演與公共區域仍在規劃逐步完成中。學院已公告空間使用規範，強調安全、共享與效益，並依「院核心」治理模式滾動調整。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播