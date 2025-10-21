清華竹師教育學院大樓啟用 結束合校9年分散兩地教學

國立清華大學竹師教育學院大樓今啟用，7系、3所與1個學士班、近2千名師生自南大校區遷入光復校區，結束合校9年來分散兩地的教學與辦公。（清大提供）

國立清華大學竹師教育學院大樓今啟用，7系、3所與1個學士班、近2千名師生自南大校區遷入光復校區，結束合校9年來分散兩地的教學與辦公。這棟地上8層、地下2層的新大樓，總面積約八千坪，空間匯聚教學、行政與公共場域，讓教育學院首次真正「聚在一起」，開啟清華教育與研究融合的新篇章。

清華大學高為元校長致詞時指出，今天不只是一棟地上建築的啟用典禮，更反映著全台灣教育的發展。期待竹師教育學院大樓在今後的50年、80年、100年持續培育社會所需的人才，發揮對世界的影響力。

校方表示，大樓中有創客空間、故事繪本教室、舞蹈與STEAM教室，到中高辦公樓層結合茶水間的「創想空間」，每個角落都鼓勵師生相遇與交流，學習不僅發生在課堂內，也存在於人與人之間的互動中，希望透過制度與空間的設計，讓學習與交流自然發生。

目前主要教學與行政空間已投入使用，部分展演與公共區域仍在規劃逐步完成中。學院已公告空間使用規範，強調安全、共享與效益，並依「院核心」治理模式滾動調整。

