    線上也能學種油茶 農糧署推數位影音課程

    2025/10/21 15:00 記者楊媛婷／台北報導
    農糧署將實體的油茶栽培訓練課程錄製為影片，放置在平台上，方便無法到現場的農民觀看。（圖由農糧署提供）

    隨油茶成國內新興特作作物，農糧署推動相關栽培管理技術輔導課程，為讓農民田間栽種油茶訓練不受地理空間限制，農糧署推動「油茶數位影音課程」，將實體的技術課程剪接成數位學習教材，農民可隨點隨看，直接線上學習。

    我國油茶多栽種在丘陵與山區，農糧署表示，這些區域學習資源相對匱乏，為降低地理與資訊落差，因此今年起推動「油茶數位影音課程」，課程內容涵蓋專家講授、田間實作及實務案例，讓農民可隨時線上學習與回看，突破時間與空間限制，並擴大課程參與人數與知識傳播範圍，提升學習覆蓋率。

    農糧署表示，相關教材都放置在農糧署網站，油茶數位影音課程放置在「好思smart thinking」平台，課程免費開放，使用者可透過個人信箱等註冊成為平台會員，就可瀏覽所有章節，還有重點摘要與重複觀看功能，未來也將針對中高齡農民多出短影音，盼縮小區域的知識落差，並降低因技術不一致導致的品質落差問題。

