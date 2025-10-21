為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東沿山公路必淹十字路口有解了！萬金、赤山排水系統、滯洪池近3億工程可解水患

    2025/10/21 15:06 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東縣萬巒、泰武交界處水患有解，今天舉行動土典禮。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣萬巒、泰武交界處水患有解，今天舉行動土典禮。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣因沿海地勢低窪易淹水，在屏東縣政府經年不輟的治理下，目前沿海地區雖經極端氣候「洗禮」，但卻罕有傳出積淹水情形，倒是接近山區的萬巒鄉東山路與沿山公路交會處，因山水傾洩形成遇雨易淹熱點，加上北方萬金排水條件亦不佳，屏東縣政府為改善水情，分別斥資1億元及近2億元進行改善工程，今天舉辦聯合動工典禮。

    縣長周春米說，治水沒有最好只有更好，這兩個鄰近但不同排水系統的工程，將可改善泰武、萬巒兩鄉在雨季時的水患影響通行的情形。

    此處為萬巒及泰武鄉交界處，今天動工典禮泰武鄉長潘明福及萬巒鄉長林國順及在地議員、兩鄉代表到場，共同見證這個可大幅減輕當地水患的工程。

    縣長周春米指出，感謝縣議會的支持，讓縣府水利處能提早設計規劃，準備齊全才能獲得中央的治水經費的快速核撥，讓這個隨時可能因水患影響民眾的改善工程能儘早動工。

    周春米說，其中東山路及沿山公路的交界十字口，是目前縣內每逢雨必積淹水的區域，未來將採生態滯洪池作為應對方法，減低對下游村莊影響，完工後將可大幅改善本區域沿山公路及東山路路口每逢豪大雨積淹水情形；吾拉魯茲部落與萬金營區北側的排水條件亦不佳，且渠道尚未整治，長久以來在強降雨時容易發生積淹水情形，未來除新建箱涵還會改建2座橋梁，完成拓寬整治後可提升渠道排洪能力，有效改善水位壅高發生溢淹之情形。

    周春米指出，兩處雖然鄰近，但上游排水系統來說並不同，因此採取不同的治水方式進行改善，她強調，屏東從前縣長曹啟鴻、潘孟安的治水工程後，她接力繼續把治水做到更好，未來這個易淹點可望大幅減輕，廣達2.2公頃的生態滯洪地，在平時又能成為沿山公路旁的新休憩景點，不僅達防災永續目的，還能提供民眾安居樂業的居住環境。

    萬巒、泰武交界處水患有解。（記者陳彥廷攝）

    萬巒、泰武交界處水患有解。（記者陳彥廷攝）

    圖
    圖
