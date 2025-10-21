北農9月農產品農藥殘留76件不合格！ 多為辣椒、小白菜、絲瓜

本次共計抽驗906件蔬果產品，檢驗結果830件合格，另有76件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、小白菜及絲瓜，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計9608公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。（圖由北市市場處提供）

台北市場處指出，台北農產公司9月監測批發市場，蔬果農產品農藥殘留監測結果，本次共計抽驗906件蔬果產品，檢驗結果830件合格，另有76件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、小白菜及絲瓜，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計9608公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。

市場處表示，北市第一、二果菜批發市場由市府委託台北農產公司經營管理，為維護民眾食用生鮮蔬果的安全，每日對於進場拍賣的果菜進行農藥殘留抽驗，並於拍賣前完成並判定檢驗結果。進場果菜凡經抽驗不合格，台北農產公司隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號之同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。

請繼續往下閱讀...

市場處指出，每年補助台北農產公司購買相關檢驗耗材，預計可檢驗量能可達1萬3000件，以防堵農藥超標農產品流入市面。另為有效運用檢驗量能，台北農產公司針對不合格品項進行加強抽驗，將抽驗結果資訊回饋農政單位，並函知違規供應單位改善，同時副知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，以有效維護大台北地區食品安全。

此外，市場處說，稜角絲瓜外觀細長，表面有稜角，果肉偏薄，吃起來清脆細緻，是澎湖本島在雨量較少的年份常見的絲瓜品種。台北市市場處提醒大家，當挑選稜角絲瓜時，除了要選擇色澤翠綠、外型勻稱、蒂頭粗壯的之外，也可以用手感受其重量，有重量感的絲瓜通常水分充足、品質更佳。購買後若暫時不食用，未切開的絲瓜可用保鮮膜包好冷藏，能保存3至5天；若打算久放，可先去除頭尾、削皮切塊後放入保鮮袋密封冷凍，最多可保存8週，仍能維持清脆口感。

本次共計抽驗906件蔬果產品，檢驗結果830件合格，另有76件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、小白菜及絲瓜，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計9608公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。（圖由北市市場處提供）

本次共計抽驗906件蔬果產品，檢驗結果830件合格，另有76件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、小白菜及絲瓜，不符規定之貨品均完成攔截及報廢，銷毀重量計9608公斤，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。（圖由北市市場處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法