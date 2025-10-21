捷運施工4線齊發又代辦6局處工程 北市議員憂比例失衡

市府捷運工程局今於議會交通委員會進行工作報告。（記者董冠怡攝）

信義線東延段、萬大中和線、環狀線北環段與南環段、東環段正在興建中，市府捷運工程局今於議會交通委員會進行工作報告，市議員兼交委會委員陳炳甫、耿葳等人指出，除了施工中的4條捷運路線，捷運局另協助代辦6項局處工程，加上人力不足，會否因比例失衡致使本業執行率下降，進而延宕完工；捷運局長鄭德發回應，代辦不會影響本業，已向市府說明，要專心做捷運工程，難再承接其他案件。

截至9月底，信義東延段進度87.81%，正在進行樓地板裝修、水電環控作業、核心機電測試，預計12月完工；萬大中和線進度81.70%，現正趕工隧道段連通道、車站裝修等，預計2027年12月完工；北環段與南環段進度30.49%；東環段進度8.34%。

請繼續往下閱讀...

捷運局今對其中3件提案，首先是東環段，原核定計畫經費1024億餘元，因缺工及通貨膨脹等因素，需增預算931億餘元，實質完工日從2032年9月調整至2034年3月，6月函送第一次修正計畫給中央，審查約需費時1年半至2年，考量目前現金流尚足和避免空轉期過長，希望議會能同意先行辦理發包。

此外，信義線東延段第四次修正計畫案、萬大中和線第三次修正計畫案未獲中央審議核定前，提案請議會審議同意明年度以市庫墊付款項，先行支付廠商契約變更工程款及物調費用1.43億元、25億餘元；與會委員原則上通過，但也要求捷運局安排專案報告，說明中央刪減補助款對未來的影響。

陳炳甫、耿葳提到，捷運局手上目前仍有社會局、教育局、警察局、體育局委託的市立浩然敬老院重建、市圖康寧分館合署大樓新建、雙永國小校舍暨地下公共停車場新建、萬華分局東園街派出所合署辦公大樓興建、七虎公園東功能體育館新建、台北躍動館玉成館，質疑在人力缺乏的情況下，不應再將僅存的人力用餘支援其他單位的工程，而是要專注於捷運本業，勿讓副業變主業。

鄭德發坦言，捷運工程人員出現年齡斷層，包含土木、機電人才等在內，現今短少逾140人，除了持續招人、頻繁安排專業技術傳承課程，也規劃導入人工智慧（AI），強化現場作業安全品質、資深人員經驗數位化和模組化，打造「智慧虛擬前輩」等，降低缺人的壓力。針對已承諾的代辦部分會協助完成，也會專心監督施作捷運工程，已向府方表達無法再承接代辦工程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法