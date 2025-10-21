強風阻斷藍色公路 澎湖離島物資拉警報

望安警分局提早囤積物資，因應風大類封島季節。（望安警分局提供）

東北季風、颱風外圍環流持續發威，海象風浪超過交通船負荷，澎湖縣車船處在安全考量下，已經連續第3天公告往來南海諸島的交通船停航，由於接下來數日氣候未見好轉，望安、將軍、花嶼、南方四島及七美等2、3級離島目前仍處於無法運送物資、人員的情況。

澎湖地區每年受季風影響交通船停駛並不少見，回顧2020年12月初，當時東北季風狂吹一星期，主力負責人員、貨物、車輛運輸的「南海之星1號、2號」停航6天，負責空中運輸的德安航空也停飛4天，七美鄉對外交通中斷、形同封島。上週六，南海之星2號在望安潭門港碼頭停靠之後，吊掛大批物資，湧現等候取貨的民眾。

請繼續往下閱讀...

望安警分局表示，交通船停航影響所及範圍，包括員警常年訓練、警局會議、文件送達及常規休假，因此必須根據精準的海象預報資料，提前調度、即時調整，方能彈性兼顧員警勤休與任務執行。

在食材補給方面，除了較遠的花嶼、雙吉、七美分駐所在上週陸續將饅頭、麵食類、雞蛋、蔬菜、罐頭等常備物資送達，位在望安本島的分局本部由於員警人數較多，這禮拜也已經備妥比平常份量更多的食材。但離島望安農會超市、七美全家超商貨架都被掃空，今（21）日因側風過大，德安航空取消馬公七美航班、立榮也取消11時馬公飛高雄航班，讓一票難求空中交通更為緊張。

七美全家貨架，因連續停航貨物一掃而空。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法