    首頁 > 生活

    斥資5.7億 台南善化蓮潭國中小2期校舍落成啟用

    2025/10/21 14:49 記者劉婉君／台南報導
    蓮潭國中小2期校舍建築外觀使用紅、黃、藍3色，象徵赤光、晨曦與藍圖，不規則的斜線條則代表每一次挑戰、每一次努力和每一次突破，最終都會向上延伸，走向更高的地方。（記者劉婉君攝）

    蓮潭國中小2期校舍建築外觀使用紅、黃、藍3色，象徵赤光、晨曦與藍圖，不規則的斜線條則代表每一次挑戰、每一次努力和每一次突破，最終都會向上延伸，走向更高的地方。（記者劉婉君攝）

    南科蓬勃發展，帶動台南善化南科特定區LM區人口增加快速，蓮潭里截至9月人口數7514人，已躍升為善化區最大里。因應當地學生就學需求，斥資5.7億元的蓮潭國民中小學2期校舍，今（21）日落成啟用。

    蓮潭國中小國中部已於本（114）學年度招生，新建校舍導入智慧水電表、綠建築標章、太陽能系統及雨水回收系統等設施，將環保永續理念落實於校園建築中。共有一般教室36間，包括國小高年級12班及國中24班，專科教室11間，包括表演藝術教室、生活科技教室、國際禮儀教室及國中小管弦樂團使用等，未來課程將積極推動雙語教學與數位學習。

    台南市長黃偉哲出席啟用典禮時表示，投資教育就是投資國家的未來希望，蓮潭國中小第2期校舍工程由中央與市府共同挹注5.7億元，打造具備環保永續精神的黃金級綠建築校園，並獲得2025年「國家卓越建設獎－最佳規劃設計類金質獎」肯定。

    蓮潭國中小校長許嘉齡指出，學校自2023年8月設校以來，以培養世界公民為願景，整體校舍建設兼顧環保與智慧設施，學校大門以公共藝術呈現英文HELLO、西班牙文HOLA、日文こんにちは三國語言，象徵邁向學校國際化、永續與創新的新紀元。建築外觀使用紅、黃、藍3色，則分別象徵赤光、晨曦與藍圖，不規則的斜線條則代表每一次挑戰、每一次努力和每一次突破，最終都會向上延伸，走向更高的地方。

    蓮潭國中小第2期校舍斥資5.7億元興建。（記者劉婉君攝）

    蓮潭國中小第2期校舍斥資5.7億元興建。（記者劉婉君攝）

    蓮潭國中小第2期校舍落成啟用。（記者劉婉君攝）

    蓮潭國中小第2期校舍落成啟用。（記者劉婉君攝）

    熱門推播