從台商老闆娘成餐館闆娘 重慶媳婦用真功夫征服台灣味蕾

十三涮四川料理重慶火鍋，湯底採用20多種天然辛香料與中藥材長時間熬製而成，湯頭溫潤香辣。（記者歐素美攝）

61歲的汪玥如，原本是台商老闆娘，不料，丈夫中風，她和丈夫返台，以家鄉四川重慶的麻辣湯底與道地川味熱炒，從在逢甲夜市擺攤賣麻辣燙起家，6年前落腳豐原，開設十三涮四川料理重慶火鍋，在餐飲市場闖出名號，成功擄獲饕客的味蕾，其堅毅不屈與對美食的執著，成為餐飲界的勵志故事。

汪玥如的丈夫原本從事機車零件製造，因到中國四川設廠，兩人因而相識結婚，不料，婚後丈夫突中風倒下，她從台商老闆娘，一夕之間成為家庭的支柱，為了生計，她陪同丈夫返台，並以熟悉的家鄉味重新出發，將重慶老家傳承的麻辣鍋秘方帶進台灣，2009年開始在逢甲擺攤賣麻辣燙，後並經營店面，但因店租太高或停車等問題，店面輾轉從逢甲夜市、漢口路到豐原區惠陽街，最後落腳於豐原區豐原大道。

汪玥如表示，十三涮的湯底是以20多種天然辛香料與中藥材長時間熬製而成，湯頭溫潤香辣、不死鹹、不嗆喉，展現重慶火鍋講究層次的靈魂滋味。

面對激烈競爭的火鍋市場，汪玥如堅持品質為先，店內食材嚴格把關，確保新鮮與甜度，主打的牛肉採用每日直送的溫體牛，店內的丸子都是她採用荸薺、香菜等手工製作，還有從四川進口的紅薯粉、魔芋（蒟蒻）等，口感Q彈順滑，深受老饕喜愛。

除了火鍋，十三涮也提供多樣川味熱炒，讓消費者體驗更全面的四川風味，如嗆馬鈴薯絲及火爆肥腸等，招牌菜「麻辣鐵鍬海鮮」，更是汪玥如取中國東北盛行的鐵鍬上菜形式，結合鮮香與辣勁的四川菜作法，成為饕客必點的料理。

汪玥如表示，這些年來歷經艱辛與挑戰，也累積了許多支持她的忠實顧客，非常感謝一路以來支持的朋友，也希望大家能繼續給予鼓勵，讓這份重慶的味道在台灣繼續延續下去。

汪玥如結合中國東北盛行的鐵鍬上菜形式及四川菜作法，推出招牌菜「麻辣鐵鍬海鮮」。（記者歐素美攝）

