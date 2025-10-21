贈百歲人瑞重陽禮金 侯友宜盼長者「吃百二」

重陽節前夕，新北市長侯友宜今（21）日前往板橋榮民之家，向長者們提前獻上節日祝福，並親自致贈15位百歲人瑞重陽禮金與禮品，共同歡慶佳節。（記者羅國嘉攝）

重陽節前夕，新北市長侯友宜今（21）日前往板橋榮民之家，向長者們提前獻上節日祝福，並親自致贈15位百歲人瑞重陽禮金與禮品，共同歡慶佳節。現場氣氛溫馨熱鬧，長輩們笑容滿面，感受市府滿滿的敬老心意。

侯友宜表示，百歲人瑞是時代變遷與社會發展的見證者，更是市民的寶貴資產與人生智慧的典範。新北市府長期重視高齡者福祉，除每年舉辦重陽敬老活動外，平時也積極推動「獨居長者送餐服務」、「老人共餐」、「銀髮俱樂部」、「社區關懷據點」及「敬老愛心卡加碼」等多項福利政策，期盼長者能走出家門、參與社區活動，享受健康且充實的銀髮生活。

侯友宜特別感謝板橋榮民之家運用新科技與智慧照護設備，細心照顧榮民長輩的生活起居。此次參與活動的15位百歲人瑞中，最高齡者已達110歲，市長逐一致贈2萬元重陽禮金，並祝福所有長輩「身體健康、吃百二」，象徵長壽與福氣。

板橋榮家主任陳桂美感謝新北市政府多年來對榮家長輩的關懷與支持。她指出，每逢重陽佳節，榮家都能感受到來自市府與社會各界的溫暖祝福，未來也將持續結合退輔會及地方資源，辦理更多健康促進與關懷活動，讓長輩們在互動與陪伴中維持身心健康、延緩老化，享受幸福晚年。

社會局提醒，重陽敬老禮金選擇現金領取的長者，可自10月23日起至各區公所及里辦公處定點領取，至10月31日止；11月1日至12月12日仍可至公所社會課補領，12月15日至12月31日則由市府社會局統一辦理最後補發，逾期將不再受理。呼籲長輩與家屬留意領取時間，並攜帶身分證與印章辦理，讓敬老心意確實送達每一位長者手中。

