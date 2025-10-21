台中清潔隊員拾獲20萬元歸還失主 獲市府頒獎表揚

台中市清潔隊員蔡一民（右）拾獲20萬元，拾金不昧，市長盧秀燕頒獎表揚。（記者張軒哲攝）

台中市北屯區及南屯區清潔隊員蔡一民與謝雅妮在清運大型廢棄物及整理廢料時，發現現金、金飾及重要文件，謝一民於家具抽屜發現20萬現金，謝雅妮於廢家具發現4萬多元，南屯區清潔隊呂國逸整理廢木料時，發現一個粉紅色金飾袋，均主動通報隊部，協助失主尋回財物，充分展現公務人員廉潔自持、誠信為民的精神，台中市長盧秀燕於今日市政會議頒獎表揚，3人謙稱失主遺失財物必定焦急不安，只是盡工作職責。

環保局指出，蔡一民於清淨園區拆解民眾申請清運的巨大家具時，於衣櫃抽屜內發現20萬元現金、金項鍊1條及銀行存摺等物品，蔡員立即通報隊內幹部並送至派出所。為協助失主早日取回遺失物，環保局更主動調閱當日民眾申請清運登記簿，逐一篩選名單後展開地毯式訪問，最終確認失主身分並全數歸還。

呂國逸於晚班整理廢木料時，發現一個粉紅色金飾袋，隨即提醒其他同仁留意，共拾獲金項鍊1條、金戒指4枚等金飾，金飾重量合計58公克。呂員將物品送交派出所，全程透明處理，毫不貪取。

此外，謝雅妮於清淨園區拆解廢棄家具時，發現抽屜中藏有一紙袋，內有現金4萬6000元及作廢存摺數本。謝員第一時間通報班長，並由區隊幹部指派同仁送交警方招領，展現公務員廉潔與公信的精神典範。

