為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    抗議醫療廢棄物焚化爐許可證展延 中市環保局長遭圍攻氣氛火爆

    2025/10/21 14:58 記者陳建志／台中報導
    「大里GO爭氣陣線」在發言人鄒明諺（左4）帶領下今天到環保局抗議，環保局長陳宏益（左3）和民眾對話時，民眾氣氛一度火爆。（記者陳建志攝）

    「大里GO爭氣陣線」在發言人鄒明諺（左4）帶領下今天到環保局抗議，環保局長陳宏益（左3）和民眾對話時，民眾氣氛一度火爆。（記者陳建志攝）

    台中漢杞公司醫療廢棄物焚化爐的許可證將在明年元旦到期，台中市環保局將召開委員會審查是否展延，「大里GO爭氣陣線」在發言人鄒明諺帶領下，今天在環保局前召開記者會，批評漢杞多次違規，要求不要再展延，還給大里民眾好空氣，環保局長陳宏益和民眾對話時，民眾質疑業者夜間經常偷排為何查不到？氣氛一度火爆。

    鄒明諺表示，漢杞公司於2019年簽下切結書，允諾5年內遷廠，但是早已超過1年遲未兌現，上月大里民眾抗議後，許姓實際負責人表示明年底遷廠，但廠區經理卻對媒體表示需2至3年才完成遷廠，前後說法不一，到底還要拖多久？

    鄒明諺強調，漢杞公司2022年至2024年每年皆發生違規超燒的情形，加上歷年累計違規次數高達36次，累計裁罰總金額400多萬，環保局應直接廢除漢杞燃燒許可證不要再展延，還給大里居民健康生活與好空氣。

    鄒明諺指出，過去漢杞公司在申請展延許可證時，漢杞公司及台中市環保局都未在地方舉辦說明會，瞭解受空汙影響多年的大里人看法，要求此次展延許可證審查，應該在地方舉辦說明會。

    市府環保局長陳宏益表示，一般許可證的展延1次是5年，但環保局為了加強審核，並希望督促漢杞早日更換到更適合的地點，上一次只同意展延1年半，已是全國最嚴，強調目前已在民眾提供的地點進行AI攝影監控，過去1年確實抓到2次違法排放，且近3年共稽查87次，查獲10次違規，共開罰321萬，會繼續嚴格稽查。

    環保局表示，燃燒許可證的展延是由外聘委員為主的委員會進行審查，會嚴格把關。至於民眾希望展延過程能加開地方說明會，因目前相關法規，僅環評過程需召開地方說明會，建議中央可修法將民眾關心的許可證展延也納入加開說明會。

    漢杞醫療廢棄物焚化爐許姓實際負責人則表示，新廠機器明年2、3月就到港，預計明年底完工，之後就會進行遷廠，這是確實在進行的進度，希望依相關規定進行許可證審查，至於違規遭開罰的部分將會盡力改善。

    「大里GO爭氣陣線」在發言人鄒明諺（左4）帶領下今天到環保局抗議，要求不要再展延杞公司醫療廢棄物焚化爐的許可證。（記者陳建志攝）

    「大里GO爭氣陣線」在發言人鄒明諺（左4）帶領下今天到環保局抗議，要求不要再展延杞公司醫療廢棄物焚化爐的許可證。（記者陳建志攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播