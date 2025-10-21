抗議醫療廢棄物焚化爐許可證展延 中市環保局長遭圍攻氣氛火爆

「大里GO爭氣陣線」在發言人鄒明諺（左4）帶領下今天到環保局抗議，環保局長陳宏益（左3）和民眾對話時，民眾氣氛一度火爆。（記者陳建志攝）

台中漢杞公司醫療廢棄物焚化爐的許可證將在明年元旦到期，台中市環保局將召開委員會審查是否展延，「大里GO爭氣陣線」在發言人鄒明諺帶領下，今天在環保局前召開記者會，批評漢杞多次違規，要求不要再展延，還給大里民眾好空氣，環保局長陳宏益和民眾對話時，民眾質疑業者夜間經常偷排為何查不到？氣氛一度火爆。

鄒明諺表示，漢杞公司於2019年簽下切結書，允諾5年內遷廠，但是早已超過1年遲未兌現，上月大里民眾抗議後，許姓實際負責人表示明年底遷廠，但廠區經理卻對媒體表示需2至3年才完成遷廠，前後說法不一，到底還要拖多久？

鄒明諺強調，漢杞公司2022年至2024年每年皆發生違規超燒的情形，加上歷年累計違規次數高達36次，累計裁罰總金額400多萬，環保局應直接廢除漢杞燃燒許可證不要再展延，還給大里居民健康生活與好空氣。

鄒明諺指出，過去漢杞公司在申請展延許可證時，漢杞公司及台中市環保局都未在地方舉辦說明會，瞭解受空汙影響多年的大里人看法，要求此次展延許可證審查，應該在地方舉辦說明會。

市府環保局長陳宏益表示，一般許可證的展延1次是5年，但環保局為了加強審核，並希望督促漢杞早日更換到更適合的地點，上一次只同意展延1年半，已是全國最嚴，強調目前已在民眾提供的地點進行AI攝影監控，過去1年確實抓到2次違法排放，且近3年共稽查87次，查獲10次違規，共開罰321萬，會繼續嚴格稽查。

環保局表示，燃燒許可證的展延是由外聘委員為主的委員會進行審查，會嚴格把關。至於民眾希望展延過程能加開地方說明會，因目前相關法規，僅環評過程需召開地方說明會，建議中央可修法將民眾關心的許可證展延也納入加開說明會。

漢杞醫療廢棄物焚化爐許姓實際負責人則表示，新廠機器明年2、3月就到港，預計明年底完工，之後就會進行遷廠，這是確實在進行的進度，希望依相關規定進行許可證審查，至於違規遭開罰的部分將會盡力改善。

