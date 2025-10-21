馬太鞍溪新堰塞湖估24小時後蓄滿 用路人請預作改道路線規劃

馬太鞍溪堰塞湖下游1公里今天形成新的崩塌，造成小型的堰塞湖，預估24小時內達到滿水位60萬公噸，將造成溢流。（圖由林保署提供）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖下方約800公尺處右岸邊坡再度滑動，造成河道阻塞，今天形成1個新的堰塞湖體，不過相較舊的堰塞湖相當小，目前蓄水量約10萬噸，預估約24小時後將達蓄滿狀態。公路局東區養護工程分局指出，目前已進入防災戒備階段，已派員加強巡查與現場警示布設，並預備隨時啟動封閉措施，提醒用路人預作改道路線規劃。

公路局東區養護工程分局指出，接獲林保署通知馬太鞍溪今天新增的堰塞湖將於24小時內溢流，花蓮工務段已進入防災戒備階段，提醒用路人預作改道路線規劃，花蓮往台東方向，可先走台9線，經花蓮大橋接上台11線為主要路線；花蓮往瑞穗、玉里、富里方向，可走台9線接台11線到長濱後，轉台30線玉長公路接回台9線。

請繼續往下閱讀...

花蓮縣政府指出，依林保署12時50分通報，觀測到馬太鞍溪堰塞湖下方800公尺處，形成1小型堰塞湖（現水位10萬噸、滿水位約60萬噸），預計24小時內溢流，請「機具及所有作業人員離開河川區域」、「大馬堤防後方（含吉利潭周邊）低窪區域大馬村住戶做好準備，配合公所疏散撤離」，台9線馬太鞍溪橋便道隨時預警性封閉，請用路人提早規劃改道。

林業及自然保育署花蓮分署指出，初步判定，新堰塞湖壩高約40公尺，若降雨持續，預估約24小時後將達蓄滿狀態，屆時水量約達60萬噸，數據仍需持續驗算。目前已依據「堰塞湖緊急應變處理程序」即刻啟動防災應變，並通報相關單位同步進行監測及戒備。

馬太鞍溪堰塞湖下游1公里今天形成新的崩塌，造成小型的堰塞湖，預估24小時內達到滿水位60萬公噸，將造成溢流。（圖由林保署提供）

馬太鞍溪堰塞湖下游1公里今天形成新的崩塌，造成小型的堰塞湖，預估24小時內達到滿水位60萬公噸，將造成溢流，台九線馬太鞍溪便道警戒中。（記者王錦義攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法