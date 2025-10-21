為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬太鞍溪新堰塞湖估24小時後蓄滿 用路人請預作改道路線規劃

    2025/10/21 14:27 記者王錦義／花蓮報導
    馬太鞍溪堰塞湖下游1公里今天形成新的崩塌，造成小型的堰塞湖，預估24小時內達到滿水位60萬公噸，將造成溢流。（圖由林保署提供）

    馬太鞍溪堰塞湖下游1公里今天形成新的崩塌，造成小型的堰塞湖，預估24小時內達到滿水位60萬公噸，將造成溢流。（圖由林保署提供）

    花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖下方約800公尺處右岸邊坡再度滑動，造成河道阻塞，今天形成1個新的堰塞湖體，不過相較舊的堰塞湖相當小，目前蓄水量約10萬噸，預估約24小時後將達蓄滿狀態。公路局東區養護工程分局指出，目前已進入防災戒備階段，已派員加強巡查與現場警示布設，並預備隨時啟動封閉措施，提醒用路人預作改道路線規劃。

    公路局東區養護工程分局指出，接獲林保署通知馬太鞍溪今天新增的堰塞湖將於24小時內溢流，花蓮工務段已進入防災戒備階段，提醒用路人預作改道路線規劃，花蓮往台東方向，可先走台9線，經花蓮大橋接上台11線為主要路線；花蓮往瑞穗、玉里、富里方向，可走台9線接台11線到長濱後，轉台30線玉長公路接回台9線。

    花蓮縣政府指出，依林保署12時50分通報，觀測到馬太鞍溪堰塞湖下方800公尺處，形成1小型堰塞湖（現水位10萬噸、滿水位約60萬噸），預計24小時內溢流，請「機具及所有作業人員離開河川區域」、「大馬堤防後方（含吉利潭周邊）低窪區域大馬村住戶做好準備，配合公所疏散撤離」，台9線馬太鞍溪橋便道隨時預警性封閉，請用路人提早規劃改道。

    林業及自然保育署花蓮分署指出，初步判定，新堰塞湖壩高約40公尺，若降雨持續，預估約24小時後將達蓄滿狀態，屆時水量約達60萬噸，數據仍需持續驗算。目前已依據「堰塞湖緊急應變處理程序」即刻啟動防災應變，並通報相關單位同步進行監測及戒備。

    馬太鞍溪堰塞湖下游1公里今天形成新的崩塌，造成小型的堰塞湖，預估24小時內達到滿水位60萬公噸，將造成溢流。（圖由林保署提供）

    馬太鞍溪堰塞湖下游1公里今天形成新的崩塌，造成小型的堰塞湖，預估24小時內達到滿水位60萬公噸，將造成溢流。（圖由林保署提供）

    馬太鞍溪堰塞湖下游1公里今天形成新的崩塌，造成小型的堰塞湖，預估24小時內達到滿水位60萬公噸，將造成溢流，台九線馬太鞍溪便道警戒中。（記者王錦義攝）

    馬太鞍溪堰塞湖下游1公里今天形成新的崩塌，造成小型的堰塞湖，預估24小時內達到滿水位60萬公噸，將造成溢流，台九線馬太鞍溪便道警戒中。（記者王錦義攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播