澎湖府會雙首長 聯袂致贈百歲人瑞敬老禮金

澎湖縣府會雙首長前往百歲人瑞家中致贈敬老金。（記者劉禹慶攝）

重陽節將屆！澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁今（21）日聯袂前往百歲人瑞家中，致贈敬老禮金。澎湖現有33位百歲人瑞，最高齡是105歲陳呂素女士，另有104歲2位、103歲6位、102歲5位，今年屆滿百歲有14位。澎湖府會雙首長認為家有一老如有一寶，祝福人瑞們都能快樂健康。

今日致贈百歲人瑞禮金行程，由澎湖縣政府前廣場出發，先前往馬公光明里102歲馬吳犁，雖然馬女士臥床，緊閉雙眼，但接獲重陽紅包仍緊緊拿著，臉上露出嬌羞笑容；第2位則是剛滿百歲的張德，雖然已百歲高齡，行動略為不便，但應答如流，不時還能高歌一曲自娛娛人。

隨後一行人依序前往滿百歲洪陳絲、滿百歲胡長尊、102歲薛樹荃、滿百歲林廖容、101歲陳王烟之、101歲洪自成、102歲洪成順、101歲陳根条、滿百歲涂連相等人家中。澎湖縣5鄉1市計有33位百歲人瑞，其中馬公市19人（3位現住台灣）、湖西鄉10人、白沙鄉2人（1位現住台灣）、西嶼鄉1人、七美鄉1人。

百歲人瑞多代同堂，分享敬老狀及禮金的喜悅。（記者劉禹慶攝）

