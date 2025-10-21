為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖府會雙首長 聯袂致贈百歲人瑞敬老禮金

    2025/10/21 14:37 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣府會雙首長前往百歲人瑞家中致贈敬老金。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣府會雙首長前往百歲人瑞家中致贈敬老金。（記者劉禹慶攝）

    重陽節將屆！澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁今（21）日聯袂前往百歲人瑞家中，致贈敬老禮金。澎湖現有33位百歲人瑞，最高齡是105歲陳呂素女士，另有104歲2位、103歲6位、102歲5位，今年屆滿百歲有14位。澎湖府會雙首長認為家有一老如有一寶，祝福人瑞們都能快樂健康。

    今日致贈百歲人瑞禮金行程，由澎湖縣政府前廣場出發，先前往馬公光明里102歲馬吳犁，雖然馬女士臥床，緊閉雙眼，但接獲重陽紅包仍緊緊拿著，臉上露出嬌羞笑容；第2位則是剛滿百歲的張德，雖然已百歲高齡，行動略為不便，但應答如流，不時還能高歌一曲自娛娛人。

    隨後一行人依序前往滿百歲洪陳絲、滿百歲胡長尊、102歲薛樹荃、滿百歲林廖容、101歲陳王烟之、101歲洪自成、102歲洪成順、101歲陳根条、滿百歲涂連相等人家中。澎湖縣5鄉1市計有33位百歲人瑞，其中馬公市19人（3位現住台灣）、湖西鄉10人、白沙鄉2人（1位現住台灣）、西嶼鄉1人、七美鄉1人。

    百歲人瑞多代同堂，分享敬老狀及禮金的喜悅。（記者劉禹慶攝）

    百歲人瑞多代同堂，分享敬老狀及禮金的喜悅。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播